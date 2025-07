Ponte Giratória será entregue em março de 2026, diz prefeitura

Ponte Giratória esyá em obras desde 2022 (Foto: Prefeitura do Recife)

A Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, deve voltar a operar normalmente no dia 23 de março de 2026, anunciou a Prefeitura do Recife nesta sexta-feira (25). A estrutura passa por intervenções desde o início de 2022, mas foi apenas em 2023 que foi identificado um problema maior no tabuleiro interno da ponte, que passa por reforço.

A recuperação da Ponte Giratória, que liga os bairros de São José e do Recife, tem um custo de R$ 14.350.000,00. A estrutura recebe atualmente serviços de protensão externa das vigas longarinas (face inferior e superior), reforço estrutural nas células internas do tabuleiro da ponte (que compreende a escarificação/apicoamento do concreto, reforço com barras de aço nas longarinas e lajes), aplicação de graute e tratamento de fissuras com injeção de epóxi.

Serão realizados os serviços remanescentes do 5° vão da ponte, onde foram localizados os sistemas de protensão oxidados e rompidos, com reforço com tela de aço, proteção das cordoalhas danificadas, protensão externa nas longarinas, concreto projetado, execução de pingadeira e pintura selante.

Atualmente a obra possui um efetivo de 59 colaboradores operacionais,distribuídos em diversas frentes de serviços. As atividades estão sendo realizadas no tabuleiro superior, dentro do caixão celular e no tabuleiro da inferior da ponte.

Para a realização dos serviços de protensão externa das vigas longarinas na parte superior, toda a ponte foi fresada retirando o asfalto, e na parte inferior estão sendo executados cortes no concreto para implantação do novo reforço de armação, com o auxílio da plataforma suspensa.

"Estamos realizando mais de 16 mil furos para passar a nova ferragem, reforçar toda a estrutura e fazer uma nova proteção. Em cima, já é possível ver os novos cabos que serão protendidos para garantir a estabilidade da ponte. O trabalho precisa ser sério e transparente. Não dá para deixar uma ponte em risco de cair, e isso a gente não tolera no Recife. Seja fazendo muito trabalho ou explicando às pessoas, nunca vamos pelo caminho da insegurança. É preciso seguir pelo caminho que garante proteção às pessoas", afirmou o prefeito João Campos.

A Ponte Giratória tem uma extensão total de 195,25m com cinco vãos, três deles centrais que medem 41,45m, 43,35m e 41,45m, e vãos de 34m nas extremidades. É formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a sua extensão, possui transversinas e altura variável em cada apoio.

Transversalmente, a ponte tem uma largura total de 22m, ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de 3m no lado norte e 2m no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de 4,0m e guarda rodas de 0,23m em cada passeio.