Raquel Lyra exonera indicados por Eduardo da Fonte na Ceasa, Lafepe e Porto do Recife

Os três foram indicados pelo presidente estadual do partido, o deputado Eduardo da Fonte (Taylline Barret/Acervo DP e Divulgação)

O PP já começou a sofrer as consequências por negociar o apoio à candidatura do prefeito João Campos (PSB) ao Governo do Estado. Na noite desta terça-feira (17), a governadora Raquel Lyra exonerou quem estava nos comandos do Ceasa (Bruno Rodrigues), Lafepe (Plinio Pimentel) e no Porto do Recife (Paulo Nery). Todos foram indicados pelo presidente estadual do partido, o deputado Eduardo da Fonte.

Os presidentes dos conselhos de administração responderão interinamente pelas entidades, até que os novos diretores-presidentes sejam definidos pela gestão estadual.

A Secretaria de Turismo continua sob comando de Kaio Maniçoba, que já garantiu fidelidade a Raquel Lyra, mas ele sairá até o final do mês para reassumir o mandato de deputado estadual.