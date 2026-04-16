Raquel Lyra cobra que novo projeto sobre a LOA seja pautado na Alepe

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Fotos: Karol Rodrigues/DP)

Com a reviravolta na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, que aprovou outra proposta de 20% para o remanejamento orçamentário do Governo, a governadora Raquel Lyra (PSD) voltou a cobrar que os deputados destravem a LOA 2026. Como o projeto que estabelece o limite de 10% está suspenso por determinação judicial, o presidente da Comissão de Finanças, deputado Antônio Coelho (UB), considera que o que foi aprovado ontem tem prioridade da pauta.

Nesta quinta-feira (16), Raquel Lyra falou da importância de o Estado ter o orçamento em pleno vigor. “Nós fazemos política com convergência e eu quero agradecer a todos os deputados da nossa base porque todos os projetos que a gente manda para a Assembleia Legislativa têm sido aprovados. E também quero aproveitar e fazer um apelo à Assembleia Legislativa para que paute o orçamento público e finalmente a gente consiga tê-lo em sua plenitude”, falou Raquel.

“Quando chega no plenário, a gente ganha com a maioria. Mas essa demora não impacta a mim, quando tem uma demora como essa para votar o orçamento. Pernambuco é o único estado do Brasil que não votou em sua plenitude o orçamento. Ela não impacta a mim, impacta pessoas”, ressaltou Raquel.

A governadora salientou que “o mais importante nesse momento do que em qualquer discussão menor, é a gente trabalhar em favor do interesse maior do povo pernambucano”. “E é isso que nós temos feito em parceria com os deputados estaduais”, acrescentou.

Prioridade

O deputado Antônio Coelho disse ao Blog Dantas Barreto que o projeto substitutivo apresentado por João de Nadegi (PV), aprovado ontem na Comissão de Finanças seja pautado logo. A expectativa era que fosse hoje, mas o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (MDB), cancelou a sessão plenária, argumentando problemas técnicos.

“Já que o outro projeto está suspenso por uma liminar, acredito que esse último é que deve ser pautado. O deputado João de Nadegi encontrou uma alternativa que foi aprovada na Comissão de Finanças”, disse Antônio Coelho.