Prefeitura do Recife informa que indicou 10 terrenos de escolas estaduais para o Governo construir creches

De acordo com a Prefeitura do Recife, todos os terrenos estão em áreas localizadas em escolas estaduais (Reprodução)

A Prefeitura do Recife enviou nota de esclarecimento ao Blog Dantas Barreto, nesta sexta-feira (10), garantindo que indicou os terrenos para o Governo do Estado construir as 10 creches solicitadas. Todos em áreas localizadas em escolas estaduais “para garantir celeridade nos processos”. Os ofícios foram encaminhados à Secretaria Estadual de Educação em 30 de agosto de 2023. No entanto, em apenas um, no bairro de Areias, foi assinado o contrato. Na manhã de hoje, a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou na Rádio Naza FM que a Prefeitura do Recife não indicou os terrenos e o Estado desapropriou áreas para construir as creches.

“Não procede a informação sobre a futura construção de creches por meio do Governo de Pernambuco no Recife. A Secretaria Municipal de Educação, em 30 de agosto de 2023, encaminhou dez ofícios à Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE) indicando os terrenos destinados à implementação de dez Unidades de Educação Infantil na cidade. Esses terrenos já eram de propriedade da administração estadual, o que facilitaria e garantiria celeridade no processo. As creches contemplariam, inicialmente, os bairros da Torre, Ibura (2), Cordeiro, Várzea, Torrões, Mustardinha, Areias, Engenho do Meio e Campina do Barreto, compreendendo uma área total superior a 15 mil m², conforme atestam os documentos”, diz a nota da Prefeitura do Recife.

“Todas as propostas apresentadas pela Prefeitura, conforme atesta a Nota Técnica nº 107/2024, foram relacionadas a dez terrenos já pertencentes ao Governo de Pernambuco, localizados em áreas ociosas e contíguas a escolas estaduais, com a finalidade de facilitar a disponibilização dessas áreas pelo estado. Dos locais listados pelo município, foi assinado, em 27 de novembro de 2024, o Convênio de Cooperação Técnica somente para o terreno localizado em Areias, de acordo com a documentação anexa no SEI 57053465”, informa a nota.

“Em agosto de 2025, a SEE-PE sugeriu novos seis terrenos para análise do município, informando que cinco deles de propriedade privada seriam objeto de desapropriação pelo Governo do Estado. O município respondeu positivamente à proposta e, em agosto de 2025, assinou os seis planos de trabalho e convênios correspondentes, conforme os ofícios nº 739/2025, nº 740/2025, nº 741/2025, nº 742/2025, nº 743/2025 e nº 744/2025”, acrescenta.

A nota da Prefeitura do Recife conclui afirmando: “Dessa forma, a Secretaria de Educação do Recife reitera que mantém total compromisso com o avanço do programa de construção das creches na cidade. Desde 2021, o município já abriu cerca de 10 mil novas vagas, alcançando cerca de 16 mil crianças de zero a cinco anos, por meio do programa Infância na Creche.

O Blog Dantas Barreto questionou o Governo do Estado sobre a razão de optar por outros terrenos, e não os sugeridos pela Prefeitura do Recife. Até o fechamento da matéria não houve retorno, mas o espaço está à disposição para esclarecimentos.