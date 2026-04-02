João Campos renuncia ao mandato de prefeito do Recife empunhando a Bandeira de Pernambuco

João Campos (Blog Dantas Barreto)

João Campos (PSB) entregou seu pedido de renúncia ao mandato de prefeito do Recife, na noite desta quinta-feira (2), ao presidente da Câmara Municipal, vereador Romerinho Jatobá, no ato de inauguração do Hospital da Criança. Pré-candidato a governador, avisou que percorrerá todo o Estado, a partir de amanhã e finalizou o discurso empunhando a Bandeira de Pernambuco.

“Eu tenho uma gratidão imensa ao Recife, eu tenho uma gratidão por tudo que vocês fizeram por mim, e graças a vocês vão ver um jovem percorrer Pernambuco inteiro, de cabeça erguida, respeitando as pessoas. Mas o que nós fizemos aqui, nós vamos fazer por Pernambuco. Essa bandeira não pertence a mim, não é nenhum político. Essa bandeira é do povo de Pernambuco, é dos estudantes da rede pública, é dos profissionais do SUS. Essa bandeira é da juventude. Essa bandeira de quem acredita no trabalho. Essa bandeira vai ser honrada em Pernambuco, que vai voltar o leão do norte e do Nordeste brasileiro”, bradou João Campos.