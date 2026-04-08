Pesquisa Realtime Big Data mostra disputa acirrada pelo Senado em Pernambuco

Marília Arraes e Anderson Ferreira (Rafael Vieira/DP Foto | Divulgação)

O Instituto Realtime Big Data fez levantamento sobre a disputa pelas duas vagas de senador e, num dos cenários, são incluídos nomes que estão postos como pré-candidatos pelos partidos políticos para as eleições deste ano. Não constam os nomes dos deputados Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) e da vereadora do Recife Jô Cavalcante (Psol). Neste quadro é feita a média dos 1º e 2º votos, já que os eleitores poderão votar duas vezes para o Senado.

A ex-deputada Marília Arraes (PDT) lidera a corrida com 28% das intenções de votos, em segundo lugar fica Miguel Coelho (UB), com 21%, e a terceira posição ficou com Anderson Ferreira (PL), com 19%. O senador Humberto Costa (PT) soma 17% e o deputado Túlio Gadêlha (PSD) alcança 8%. Votos nulos são 3% e 4% dos entrevistados não souberam responder.

Outro cenário da pesquisa traz diferentes opções de escolha para o Senado. Novamente, o nome de Jô Cavalcante não foi incluído pelo instituto de pesquisa. Os percentuais somam a média dos dois votos dos eleitores.

Neste caso, Marília Arraes se mantém à frente com 29%, mas Anderson Ferreira aparece em segundo lugar, somando 19%, logo à frente de Humberto Costa (17%), do deputado pelo PL Mendonça Filho (15%) e do deputado pelo PP Eduardo da Fonte (11%). Votos nulos e brancos são 4% e 5% não responderam.

A pesquisa Realtime Big Data foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05363/2026. Foram feitas 1.600 entrevistas nos dias 7 e 8 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.