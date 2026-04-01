André de Paula assume Agricultura em novo chamamento do presidente Lula

No seu discurso, o novo ministro destacou o potencial do setor agro como um dos principais pilares da economia brasileira

Posse de André de Paula (Percio Campos/Mapa.)

André de Paula tomou posse como ministro da Agricultura e Pecuária, nesta quarta-feira (1), garantindo ter noção da dimensão que representa. Até ontem, ele comandava a pasta da Pesca e Aquicultura e substituiu o senador Carlos Fávaro (PSD), que vai disputar a reeleição neste ano. Ao assumir a nova função, o pernambucano afirmou que dará prosseguimento aos trabalhos que vinha sendo desenvolvidos.

Mesmo o PSD tendo Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência da República, André de Paula disse que atendeu a “um novo chamamento do presidente Lula”. “E faço isso após uma experiência que levarei comigo por toda a vida pública: a honra de ter servido como ministro da Pesca e Aquicultura do seu Governo”.

No seu discurso, o novo ministro destacou o potencial do setor agro como um dos principais pilares da economia brasileira. “Representa cerca de 25% do nosso PIB, emprega mais de 28 milhões de brasileiros, responde por aproximadamente metade das exportações nacionais, com mais de US$ 160 bilhões”, ressaltou.

André de Paula ainda destacou que o Brasil ocupa os 1º, 2º e 3º lugares de maior produtor e exportador das principais commodities agrícolas do mundo. E afirmou que é um setor fundamental para a segurança alimentar, geração de renda e de emprego.