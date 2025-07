Homem que ameaçou Trump com rifle é preso no Texas

Trump acenando para os seus apoiadores após ter sofrido um atentado (Crédito: REBECCA DROKE / AFP)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou, nesta sexta-feira (11/7), que um homem de 52 anos, morador da cidade de San Antonio, no Texas, foi preso na noite de quinta-feira (10/7) por ameaçar o presidente Donald Trump. Horas antes ele havia feito uma postagem no Facebook com uma foto de Trump e em tom de ameaça ao mesmo. “Não vou errar”, disse ele.

Uma das imagens utilizadas pelo homem preso foi tirada imediatamente após a tentativa de assassinato em 13 de julho de 2024 em Butler, na Pensilvânia. O autor da ameaça responde por duas acusações: ameaça ao presidente e comunicações ameaçadoras interestaduais. Caso confesse o crime de ameaça, o homem pode receber pena de cinco anos relativos a cada uma das possíveis condenações.

“Este caso é um exemplo de grande cooperação entre parceiros policiais federais, estaduais e locais, comprometidos em derrubar qualquer pessoa que ameace a vida do Presidente ou de qualquer outra pessoa”, afirmou o procurador do distrito de ocidental do Texas, Justin R. Simmons.



