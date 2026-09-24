Holanda busca empate com a Alemanha no fim pela Liga das Nações em estreia de Xavi e Klopp

Com novos treinadores, as seleções entraram em campo tentando apagar o vexame de não irem além do primeiro mata-mata da Copa

Jürgen Klopp, técnico da Alemanha, e Xavi Hernández, técnico da Holanda ( FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)

Decepções na Copa do Mundo de 2026, com quedas precoces ainda na fase de 16 avos, Holanda e Alemanha estrearam na nova temporada nesta quinta-feira, em Amsterdã, pelo Grupo 2 da Liga das Nações. Sob nova direção e com meta de apagar o vexame apresentado no Mundial da América do Norte, fizeram um jogo movimentado e com muitas emoções. No fim, Gakpo salvou os mandantes ao definir o 1 a 1 na estreia dos badalados Jürgen Klopp e Xavi Hernández.

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Com novos treinadores, as seleções entraram em campo tentando apagar o vexame de não irem além do primeiro mata-mata da Copa. A Alemanha caiu nos pênaltis diante do Paraguai, enquanto a Holanda também se despediu nos tiros livres, superada por Marrocos.

O jogo em Amsterdã foi bastante brigado e tenso por causa da falta de fair play no gol alemão, de Nmecha, e ainda contou com invasão ao gramado de um jovem torcedor quando restavam oito minutos para o fim. Gapko evitou a decepção caseira ao anotar nos acréscimos para uma Holanda bastante superior.

MINUTO DE SILÊNCIO E GOL POLÊMICO

Antes de a bola rolar foi prestado um minuto de silêncio bastante emocionante em homenagem a Bartina, mulher do ex-técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, que morreu há oito dias, vítima de câncer. Cuidar da amada foi o principal motivo para a renúncia do cargo.

Em campo, o estreante Xavi Hernández mandou uma escalação bastante ofensiva da Holanda, na qual preteriu o artilheiro Memphis Depay, do Corinthians, fora da convocação, mas com "portas abertas" na seleção.

Do outro lado, o também estreante Jürgen Kloop acabou perdendo de última hora Musiala, com dores na coxa. E surpreendeu com o experiente lateral e capitão Kimmich atuando no meio-campo. A estratégia era valorizar a posse de bola diante de um oponente com peças velozes e que queria surpreender nos lançamentos longos e na correria para cima da defesa alemã, sobretudo com Summerville.

A Alemanha iniciou o confronto com a bola e rondando a área rival. Aos poucos, porém, os mandantes começaram a se soltar e assumiram as ações da partida. Após cobrança de escanteio, o capitão Van Dijk apareceu livre na pequena área e tirou o zero do marcador. Ter Stegen foi atrapalhado por Brobbey e após consulta do VAR,m o lance foi impugnado.

O duelo deixou o futebol de lado por um tempo, com algumas entradas duras e desleais e Havertz acabou substituído com apenas 28 minutos após levar uma pancada de Van Hecke. Saiu lamentando muito.

Em lance no qual o fair play ficou de lado, com Brobbey caído por causa de um problema muscular sentido sozinho, em arrancada, o árbitro mostrou indecisão em parar o jogo, os alemães deram sequência no lance e a bola sobrou para Nmecha anotar 1 a 0. A revolta laranja foi gigante, mas de nada adiantou.

Adeyemi, sem goleiro e livre na área, mandou pelo alto a chance de ampliar, para desespero de todos os companheiros e de Kloop, incrédulo com o erro de seu atacante. Ao menos aplaudiu as três defesas seguidas de Ter Stegen que evitaram a igualdade antes do intervalo.

TER STEGEN FAZ MILAGRES, MAS GAKPO EMPATA NOS ACRÉSCIMOS

O segundo tempo começou com a Holanda ainda mais adiantada, fazendo de tudo para evitar um tropeço na estreia de Xavi Hernández. Acumulando oportunidades, a equipe da casa falhava na finalização e ainda viu Dumfries parar em milagre de Ter Stegen, em defesa com a ponta do pé direito. Meerdink ainda acertou no peito do goleiro chutando quase na pequena área e depois chegou um pouco atrasado no belo cruzamento.

As mãos na cabeça de Xavi retratavam a grande frustração do técnico e da torcida caseira, que sofria com tantas chances desperdiçadas em uma etapa de uma seleção apenas. A Holanda empilhada finalizações, enquanto a Alemanha buscava um contragolpe que não vinha. Meerdink não estava com a pontaria afinada em sua estreia ao carimbar a trave após leve desvio de Ter Stegen.

A Holanda lutou até o apito final e, merecidamente, conseguiu chegar à igualdade nos acréscimos, com Gakpo aparecendo livre para concluir a jogada que começou com roubada de bola, enfim superando Ter Stegen - pouco antes, o goleiro voou para espalmar a batida colocada de Van Bommel. A igualdade, mesmo vindo no fim, mostrou que a Alemanha precisa melhorar bastante, pois passou sufoco gigante. A chance de demonstrar melhor futebol pode ser no domingo, quando recebe a Grécia pela segunda rodada da Liga das Nações. No mesmo dia, os holandeses buscam o primeiro triunfo em visita à Sérvia.

No outro jogo da chave, também nesta quinta-feira, a Sérvia recebeu a Grécia e saiu em vantagem, com Zivkovic abrindo o marcador logo aos quatro minutos. Na etapa final, porém, Tzolis recebeu de Pavlidis para empatar. Aos 50 minutos, Douvikas definiu a virada, por 2 a 1.

PORTUGAL SUPERA PAÍS DE GALES E NORUEGA BATE DINAMARCA COM DOIS DE HAALAND

A quinta-feira também marcou a largada do Grupo 4, com Portugal de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus e Noruega do artilheiro Haaland confirmando o favoritismo diante de País de Gales e Dinamarca, respectivamente.

Jogando no José Alvalade, em Lisboa, Portugal estreou o técnico Jorge Jesus, que optou pela escalação do astro Cristiano Ronaldo desde o início. A abertura do marcador, contudo, veio com João Félix batendo rasteiro de fora da área logo no início. O gol acabou sendo decisivo no confronto.

Já a sensação Noruega manteve a boa fase, mas levou um susto diante da Dinamarca, ganhando por 3 a 2 após abrir boa vantagem e permitir a igualdade. Jogando em casa, precisou de somente 18 minutos para abrir bons 2 a 0, gols de Oscar Bobb e o artilheiro Haaland. Antes do descanso, Damsgaard descontou.

Na segunda etapa, o que parecia impossível aconteceu, com Hojlund deixando tudo igual logo aos 15 minutos. Mas, Haaland apareceu novamente e definiu o triunfo apertado.