Hamas diz ter aceitado proposta de cessar-fogo de 60 dias com Israel

O grupo afirma que está pronto "começar imediatamente" as negociações sobre a aplicação da proposta de acordo de cessar-fogo

Bombardeio na Faixa de Gaza ( AFP)

O Hamas anunciou, na noite desta sexta-feira (4), que aceitou uma proposta de cessar-fogo de 60 dias com Israel, apresentada pelos Estados Unidos, e que está pronto para "começar imediatamente" as negociações sobre a aplicação da proposta de acordo de cessar-fogo com Israel, que recebeu dos mediadores.

O movimento islamista palestino "entregou sua resposta aos mediadores, e ela é positiva, e o movimento está pronto para começar imediatamente e seriamente um ciclo de negociações sobre o mecanismo de aplicação desse quadro", indicou o Hamas em um comunicado.