Golpe no mercado jurídico: uso indevido de marca gera alerta nacional

Grupos autodenominados "consultorias" vêm utilizando indevidamente o nome e a imagem da Nelson Wilians Advogados (NWADV)

Nelson Wilians Advogados (NWADV) (Divulgação )

A Nelson Wilians Advogados (NWADV) identificou que grupos autodenominados “consultorias” vêm utilizando indevidamente seu nome e imagem para se apresentar como “parceiros”, “representantes” ou “escritórios de apoio administrativo”. O objetivo seria criar falsa associação com a banca e induzir clientes e empresas ao erro.

O escritório esclarece que não mantém qualquer vínculo com esses grupos e informa que medidas judiciais e administrativas já estão em andamento para responsabilizar os envolvidos e impedir que práticas fraudulentas prejudiquem terceiros.

“Estamos diante de uma tentativa clara de golpe, que pode causar prejuízos significativos a quem acreditar nessa falsa associação. Nosso compromisso é proteger nossos clientes e garantir que nossa marca continue sendo sinônimo de ética, excelência e seriedade na advocacia”, destaca a administração da NWADV.

A banca reforça que todos os atendimentos são realizados exclusivamente por canais institucionais e corporativos. Em caso de contato suspeito, a recomendação é denunciar pelo e-mail [email protected].