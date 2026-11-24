Para a ocasião, foi encomendado um bolo especial, com cerca de 17 kg, produzido pelo renomado confeiteiro Nivaldo Júnior, à frente do Jota Erre Bolos.

Na última quinta-feira (19), funcionários do Diario de Pernambuco se reuniram para cantar parabéns ao mais antigo jornal em circulação da América Latina em mais uma parte da comemoração dos 201 anos do jornal.

“Receber esse convite foi uma honra muito grande. Fazer parte de uma comemoração tão importante para a história de Pernambuco, como o aniversário de um jornal que atravessa gerações, é motivo de muito orgulho. É uma alegria ver o Jota Erre Bolos presente nesse momento especial”, afirma o confeiteiro.

Natural de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, Nivaldo Júnior encontrou na confeitaria uma oportunidade de transformar uma antiga referência familiar em profissão. A inspiração veio de uma tia paterna.

Ainda no interior, ele costumava observar o trabalho dela, experiência que, até hoje, influencia suas criações.

De acordo com Nivaldo, o início na empreitada foi simples: “Comecei fazendo algumas coisas de maneira bem simples, aprendendo na prática e buscando melhorar a cada dia. Depois, percebi que precisava me aperfeiçoar e comecei a fazer cursos para adquirir mais conhecimento e aprimorar minhas técnicas”, relembra.

Durante esse período, ele dividia o tempo entre o trabalho em ateliês e cozinhas de restaurantes e a produção de suas encomendas.

Com a experiência adquirida e a percepção de que poderia ampliar sua atuação, decidiu investir no próprio negócio.

“Eu sempre tive vontade de construir algo meu, de fazer desse trabalho uma realização pessoal e profissional. Empreender é também ter a oportunidade de realizar sonhos, tanto os meus quanto os das pessoas que confiam no meu trabalho”, destaca. Nessa caminhada, o apoio da família e dos amigos foi fundamental para seguir em frente.

Para ele, o mais gratificante é poder trabalhar com o que gosta, colocar um pouco de si em cada criação e fazer parte de momentos especiais na vida das pessoas.

Com muitos planos para executar, ele segue acreditando no seu trabalho e na possibilidade de chegar cada vez mais longe, sem perder o prazer que o fez escolher a confeitaria.

Do interior de Palmares para a mesa de grandes celebrações, o trabalho de Nivaldo Júnior segue conquistando clientes. Para encomendar, é só chamar no WhatsApp (81) 9 9964-1079 ou acompanhar as novidades no Instagram @jotaerrebolos.