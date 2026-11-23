O cardápio do buffet, assinado pelo chef Leandro Ricardo, reuniu receitas leves e práticas, ideais para a ocasião (Karol Rodrigues/DP Foto)

Na última quarta-feira (18), foi realizada a cerimônia de fechamento de uma nova cápsula do tempo do Diario de Pernambuco. Realizada no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), no Recife, a ocasião reuniu autoridades, sócios do instituto, representantes do Diario e amantes de história em uma programação que uniu passado, presente e futuro. Para receber os convidados, o chef Leandro Ricardo assinou um buffet com preparações leves e práticas para o momento.

“Eu amo história e estar num ambiente como o instituto, ainda mais participando de uma cerimônia tão emblemática, foi sensacional”, comenta Leandro.

Sobre a cápsula, ele diz o que guardaria: “Eu colocaria um cardápio atual para que as pessoas do futuro vissem o que era servido em 2026.”

Por ser no meio da tarde e levando em conta a estrutura do local, Leandro optou por uma mesa de mini sanduíches com recheios de salmão à oriental, frango ao curry, pesto e mussarela e costela cozida ao vinho.

Para fechar, a sobremesa reuniu morangos, suspiros, chantilly, creme de baunilha e praliné.

Com cerca de 35 anos de cozinha, Leandro é hoje um dos nomes mais fortes da gastronomia pernambucana, conhecido por receitas que combinam especiarias, carnes e frutos do mar.

Começou a descobrir os sabores ainda jovem e, mais tarde, decidiu atuar na gastronomia hospitalar, onde ajudou a fazer a área evoluir com a sua experiência.

Nesse ambiente restrito e cheio de detalhes, recebeu vários prêmios, entre eles o Nestlé Hospital Gourmet, com o 1º lugar no Nordeste e o 3º no Brasil.

Em Pernambuco, teve o seu maior reconhecimento ao comandar os restaurantes O Navegador e Garrafeira e ao criar o conceito gastronômico do La Cuisine, que deixou uma legião de clientes saudosos. Fora do estado, passou pelo Tarsila, em São Paulo, e pelo Roanne e pelo Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

“Sempre fui muito inquieto e curioso. Em cada lugar ou cozinha que passei, aprendi técnicas e fui aumentando o meu repertório, conhecendo ingredientes, experimentando receitas, ousando nas criações e montagens de pratos. Sou grato a cada casa que comandei ou fui comandado. São mais de três décadas de muito trabalho e de grandes realizações”, refletiu.

Para conhecer mais do trabalho do chef Leandro Ricardo, acompanhe o Instagram @chefleandroricardo ou fale com ele pelo WhatsApp (81) 9 9141-9383.