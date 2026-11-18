Olimpíada com jovens de oito países teve abertura na segunda-feira (16) e leva as delegações para um passeio por Recife e Olinda amanhã (19)

14ª Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OMCPLP) terá jovens do Brasil, de Moçambique e de Portugal (Divulgação)

Olimpíada com jovens de oito países teve abertura na segunda-feira (16) e leva as delegações para um passeio por Recife e Olinda amanhã (19). Desde segunda-feira (16), o Recife recebe a 14ª Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OMCPLP), com jovens do Brasil, de Moçambique e de Portugal. A competição internacional acontece no Colégio GGE, na unidade Parnamirim, e tem programação até quinta-feira (19). A cerimônia de abertura contou com uma aula espetáculo sobre a cultura nordestina, com o historiador e palestrante João Suassuna.

A OMCPLP nasceu para dar aos estudantes a oportunidade de mostrar seu talento em matemática e, ao mesmo tempo, aproximar os países lusófonos, com troca de experiências, conhecimentos e laços culturais que fortalecem o desenvolvimento científico e tecnológico da comunidade. Na edição de 2026, a organização é da Associação Olimpíada Brasileira de Matemática (AOBM), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Ao longo dos dias de atividades, de 15 a 20 de novembro, dezenas de pessoas circulam pela olimpíada, entre estudantes, representantes de delegações, integrantes da banca avaliadora e equipe de apoio. A agenda também abre espaço para a cultura local, com manifestações artísticas, música, gastronomia, passeios pela cidade e ações de acolhimento aos visitantes.

Agenda cultural

Um dos pontos altos da programação cultural acontece amanhã, quinta-feira (19), com o passeio “Conhecendo as Cidades Irmãs Recife e Olinda”. A saída do hotel está marcada para às 7h30, e o roteiro começa pelo Recife, com parada em alguns dos principais pontos históricos e culturais da cidade. O percurso inclui o Marco Zero, a Rua do Bom Jesus, a Torre Malakoff, a Sinagoga e o Paço do Frevo, além da Praça do Arsenal, da Praça da República, do Teatro Santa Isabel, do Palácio da Justiça e do Palácio do Campo das Princesas.

Em seguida, os visitantes seguem para Olinda, onde fazem um passeio de Toyota pelo Centro Histórico, conhecendo igrejas, ruas, praças e outros cartões-postais da cidade. Depois de uma pausa para o almoço, o grupo retorna ao hotel. À noite, a OMCPLP chega ao encerramento com a cerimônia de premiação, que também marca o anúncio de Angola como sede da próxima edição.

Da seleção nacional à preparação de anos

Os quatro brasileiros foram escolhidos em um processo seletivo nacional organizado pela Olimpíada Brasileira de Matemática. Marcio Gomes, líder da seleção brasileira e professor da disciplina no GGE, explica como funciona o caminho até a vaga. “O desempenho nas competições nacionais abre a porta para essa seleção, e depois vêm as provas específicas que definem os representantes. Então, só chegar à equipe já é uma conquista enorme”, conta.

O professor destaca que o processo também ensina a lidar com os tropeços. “Eles aprendem tanto quando encontram uma solução, quanto quando precisam rever um caminho que não deu certo”, diz. Dois dias de prova, três problemas por dia A competição reúne problemas de álgebra, geometria, teoria dos números e combinatória.

As provas foram aplicadas na terça (17) e nesta quarta-feira (18), com três questões por dia e quatro horas e meia para resolvê-las. O tempo, segundo o professor, é generoso só na aparência. “Parece bastante tempo para poucas questões, mas cada uma pode render horas de investigação”, explica Márcio. Na prova, o estudante precisa conectar conhecimentos, explorar ideias e justificar por que a solução está correta.

Criatividade, raciocínio lógico, persistência e concentração fazem muita diferença, e parte do trabalho com os jovens é ensiná-los a manter a calma quando uma ideia não funciona e tentar outra.

Em casa, com a torcida por perto

Competir no Recife tem um gostinho especial, de acordo com Márcio. O ambiente conhecido traz confiança, mas também a vontade de fazer bonito diante de familiares, amigos e professores. O papel do colégio, diz ele, é transformar essa expectativa em motivação, sem colocar peso desnecessário sobre os alunos. O professor também vê um efeito que vai além das provas, o de despertar novos talentos. “Quando outro estudante vê um colega da escola representando o Brasil, essa possibilidade fica mais próxima: ‘Se ele conseguiu, eu também posso tentar’”, afirma.

Sobre o desempenho da delegação, o professor não esconde a expectativa de medalhas. Como professor de Matheus Mendes e Diogo Acioli, alunos do GGE, que conquistaram vagas para a competição, ele acompanha de perto o esforço dos dois. “É claro que a gente quer medalhas. Mas queremos que eles entrem com confiança e pensem em um problema de cada vez. Ter metade da delegação brasileira formada por alunos nossos é um motivo de muito orgulho para o GGE e para Pernambuco”, conclui.

Os resultados da competição serão divulgados amanhã (19). A programação termina às 18h com a 2ª edição do Painel de Alta Performance, que será transmitido gratuitamente pelo YouTube do Colégio GGE. Professores dos países participantes se reúnem para compartilhar experiências, trocar ideias e ampliar perspectivas sobre a Matemática.