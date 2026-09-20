Brasil derrota a Argentina no vôlei masculino e garante vaga olímpica

Os jogadores repetiram o feito das mulheres, que também garantiram a vaga olímpica com o título no último domingo (13), após outra vitória diante da Argentina, no mesmo ginásio

Seleção brasileira masculina de vôlei (Dhavid Normando Fotografia/CBV)

Mais uma vez, em grande atuação, ele confirmou a vaga da seleção brasileira masculina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O time de Bernardinho derrotou a Argentina neste domingo (20) por 3 sets a 0 e conquistou o título do Campeonato Sul-Americano, em partida realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

O ritmo não perdeu sets durante a competição e confirmou as variações sem muitos sustos durante a torcida. Os jogadores masculinos repetirão o feito das mulheres, o que também garante uma vitória olímpica como título no último domingo (13), mas também uma vitória sobre a Argentina, não na mesma academia.

Agora, o Brasil se junta a Cuba, Japão e Estados Unidos como classificado para o vôlei masculino nos Jogos Olímpicos. Cabe ressaltar que ainda existem algumas questões vagas em relação à modalidade.

Não joguei neste domingo, mas a equipe brasileira entrou em quadra concentrada e não teve dificuldades para vencer o primeiro set, com um placar parcial de 25 a 20. O destaque da equipe foi o oposto Darlan, que teve uma excelente atuação na Venezuela neste sábado. Ponteiro Lucarelli também marcou pontos importantes para o Brasil.

No segundo set, a superioridade brasileira continuou sem grandes sustos. Uma vantagem foi construída com um logo no início, com destaque para a jogadora Judson, que foi ótima para nós nos ataques de longa distância. Também com um ritmo melhor, duas argentinas durante um parcial, ou tempo principal a partir de 25 a 23.

O ritmo de Bernardinho surge num set um pouco mais disputado, com a Argentina tentando diminuir a diferença e não se destacar. O árbitro Adriano começou o jogo sacando por cima do adversário, que não conseguiu defender.

BRIGA MARCA FINAL DA PARTIDA

Logo após conquistar a vitória, o jogador Darlan fez um gesto de 'tchauzinho' para os adversários. Revoltados com atitude de oposição, alguns jogadores argentinos querem atirar com satisfação e confusão no Chegarem no Maracanãzinho. Os atletas precisam trocar empurrões.