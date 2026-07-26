Brasil perde para a Turquia e fica com o vice da Liga das Nações Feminina de Vôlei

Júlia Bergmann e Ana Cristina (Reprodução/CBV)

A seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações neste domingo, 26, após perder para a Turquia por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 23/25, 26/24 e 21/25.

Em uma decisão equilibrada, o Brasil saiu na frente, mas viu as turcas reagirem e virarem a partida. Melissa Vargas foi o principal destaque do confronto, enquanto Rosamaria e Ana Cristina lideraram a equipe brasileira. No quarto set, o Brasil ensaiou uma reação impressionante após sofrer um apagão, mas a Turquia reequilibrou as ações na reta final e fechou a partida.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, mas o Brasil conseguiu controlar melhor os momentos decisivos. Com atuação importante de Rosamaria e Ana Cristina, a seleção abriu vantagem e chegou a liderar por 20 a 17. A Turquia ainda tentou reagir e encostou no placar, mas Kisy apareceu na reta final para confirmar a vitória brasileira por 25 a 23.

A resposta turca veio no segundo set. Melissa Vargas assumiu o protagonismo ofensivo e ajudou sua equipe a construir vantagem ao longo da parcial. O Brasil conseguiu reagir e chegou a deixar o placar em 21 a 21, com pontos importantes de Rosamaria e Julia Bergmann. A reta final, porém, foi da Turquia. Vargas explorou o bloqueio brasileiro para fechar o set em 25 a 23 e igualar a decisão.

O terceiro set foi o mais longo e dramático da partida. As equipes trocaram a liderança durante praticamente toda a parcial, com o Brasil buscando se manter no jogo por meio dos ataques de Rosamaria e Ana Cristina. A seleção brasileira chegou a evitar o primeiro set point turco, mas a Turquia conseguiu manter a pressão. No empate em 24 a 24, Ana Cristina acabou mandando o ataque para fora, dando a vitória às adversárias por 26 a 24 e colocando as turcas em vantagem na decisão.

A seleção brasileira começou o quarto set em desvantagem e viu a Turquia abrir 8 a 2. A partir daí, porém, o time conseguiu uma reação expressiva. Com Rosamaria e Ana Cristina como principais referências, o Brasil encostou no placar e passou a pressionar as adversárias. Rosamaria marcou pontos importantes, incluindo um bloqueio, e ajudou a equipe a virar a parcial para 19 a 18 após uma sequência de defesas.

A Turquia, no entanto, não deixou a decisão escapar. Aydin apareceu nos momentos finais para recolocar a equipe no controle da partida, enquanto o bloqueio turco voltou a funcionar. As brasileiras ainda buscaram uma nova reação, mas as adversárias conseguiram reequilibrar o jogo e confirmaram a vitória por 25 a 21, fechando a final em 3 sets a 1 e garantindo o título da Liga das Nações.