No tie-break, Brasil bate a favorita Itália e está na final do vôlei
De virada, as brasileiras venceram por 3 sets a 2 as italianas, atuais campeãs olímpicas, e vão encarar a Turquia na final da Liga das Nações
Publicado: 25/07/2026 às 12:52
Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026. (Volleyball World)
O Brasil começou a manhã deste sábado, dia 25, com vitória na Liga das Nações de Vôlei Feminino. As comandadas de José Roberto Guimarães ganharam da Itália no tie-break, por 3 sets a 2, parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/5 e 15/12.
O Brasil vai encarar a Turquia na grande final. As turcas bateram a China por 3 sets a 0, também na manhã deste sábado (25).
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A seleção brasileira enfrentou ninguém menos que as atuais campeãs olímpicas, mundiais e da liga, valendo vaga na decisão da VNL. E, como não poderia deixar de ser, foi com muita emoção. O Brasil foi corajoso e chegou a abrir boa vantagem, mas a Itália, que forçou o último set, conseguiu recuperar a diferença e o jogo voltou a ficar tenso nos pontos finais.
Depois de muita disputa, o Brasil contou com belos pontos de Rosamaria e Ana Cristina para colocar 13 a 11 no último e decisivo set. O 14º ponto veio com um belo bloqueio, fazendo a bola morrer no fundo da quadra italiana. A Itália respondeu com Egonu, mas Ana Cristina botou números finais na partida, fazendo o Brasil chegar à final da VNL.