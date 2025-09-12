Brasil no Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira grupo, horários e onde assistir

Em competição que acontece nas Filipinas, a Seleção Brasileira vai em busca do tetra

Seleção Masculina de Vôlei (Divulgação/FIVB)

A sexta-feira (12) marca o início do Mundial de Vôlei Masculino, nas Filipinas. A Seleção Brasileira masculina, em busca do tetra, inicia no domingo (14), diante da China, sua caminhada na competição. O torneio vai até o dia 28 de setembro. Sob o comando de Bernardinho, o Brasil está no Grupo H, ao lado de Sérvia, Tchéquia e China. Os dois melhores da chave avançam para as oitavas de final.

Caso avance, a Seleção Brasileira entrará em quadra no dia 23 de setembro (terça-feira), contra uma das equipes do grupo A (Filipinas, Irã, Egito e Tunísia).

O torneio é organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e considerado um dos eventos mais importantes do calendário esportivo global. Neste ano, as Filipinas recebem pela primeira vez o Mundial, transformando-se no centro das atenções do vôlei internacional.

Como preparação, o Brasil disputou seis amistosos antes da competição, encerrando a série na última terça-feira (9). O objetivo foi ajustar o entrosamento e consolidar a equipe para a estreia. Todos os jogos da Seleção terão transmissão ao vivo pelo Sportv2.

Jogos do Brasil na fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino:

Brasil x China - 14/09 (domingo), às 10h

Brasil x Tchéquia - 15/09 (segunda-feira), às 23h

Brasil x Sérvia - 17/09 (quarta-feira), às 23h