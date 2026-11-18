Alcaraz pode garantir sua classificação matemática ainda nesta quarta se, na outra partida desta segunda rodada de seu grupo

Carlos Alcaraz, tenista espanhol (Marco BERTORELLO / AFP)

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, deu um grande passo rumo às semifinais do ATP Finals, graças à sua vitória nesta quarta-feira (18) sobre o russo Daniil Medvedev, quinto colocado no ranking, por 6-2 e 6-4.

Alcaraz pode garantir sua classificação matemática ainda nesta quarta se, na outra partida desta segunda rodada de seu grupo, o americano Frances Tiafoe (8º) vencer o italiano Flavio Cobolli (6º) ou conquistar pelo menos um set.

Ele seguiria, assim, os passos do número 1 do mundo, o alemão Alexander Zverev, que também venceu seus dois primeiros jogos neste torneio e garantiu sua vaga nas semifinais na terça-feira.

Alcaraz vive um excelente momento, somando onze vitórias consecutivas. Antes dos dois triunfos neste ATP Finals, em Turim, ele conquistou títulos em dois outros torneios disputados em quadras duras cobertas: o ATP 500 de Viena e o Masters 1000 de Paris.

Depois de superar Tiafoe com facilidade na estreia, com um duplo 6-2, o tenista de 23 anos, natural de Múrcia, dominou Medvedev, campeão do ATP Finals em 2020, também sem grandes dificuldades.

Ele quebrou o saque do russo duas vezes no primeiro set, fechando a parcial em 39 minutos, e iniciou o segundo set com uma nova quebra, o que lhe permitiu manter o controle da partida até a vitória, confirmada em uma hora e onze minutos.

"Foi uma partida interessante. Joguei em um nível altíssimo, com um estilo que era exatamente o que eu precisava adotar contra o Daniil. Ter uma devolução muito agressiva me ajudou bastante. Coloquei muita pressão no segundo saque dele, o que me deu muitas oportunidades de jogar no ataque", avaliou após a vitória.

"Mantive a calma, com muita confiança e entendendo, a todo momento, como deveria jogar. Estou muito feliz por superar esse obstáculo muito, muito difícil, e agora quero mais", concluiu.

Alcaraz, que entrou na quadra com o joelho direito enfaixado, solicitou a presença do fisioterapeuta no início do segundo set para uma massagem, antes de ter sua coxa esquerda também enfaixada.

"Pequenos problemas físicos, mas acho que todo mundo pôde constatar que eu conseguia jogar um bom tênis, que consegui me movimentar bem", tranquilizou.