João Fonseca se emociona com apoio do ídolo Guga e revela estar abaixo fisicamente e mentalmente

Guga aconselhou João Fonseca a aproveitar os jogos, disse para ele saborear a quadra, algo mais fácil do que dar entrevistas

João Fonseca, tenista brasileiro (DIMITAR DILKOFF / AFP)

João Fonseca não se cansa de dizer que sua maior inspiração quando se trata de tênis brasileiro é Gustavo Kuerten, o Guga. Nesta sexta-feira, o prodígio tenista lutou muito para virar jogo diante de Dominik Stricker, da Suíça, pela Copa Davis, motivado pela presença do ídolo, com o qual se emocionou em papo pós-jogo. O 29º do mundo ainda revelou que não está 100% nem fisicamente e nem mentalmente e que pensou em nem entrar em quadra.

Guga dava entrevista à CazéTV, responsável pela transmissão da partida no Rio, e mostrava enorme confiança no Brasil em superar a semifinal da Davis, seu maior feito. "Com o João as pretensões vão aumentar", disse Guga.

João Fonseca chegou para a entrevista da quadra, um pouco distante do ídolo, e 'brigou' com o repórter, que interrompeu a fala de Guga. "Não te desculpo, fazer isso com o Guga? É o Guga, pô", brincou, antes da falar sobre sua dura vitória.

"Era importante para o Brasil, importante para mim, que estou vindo de lesão. Não estou 100% nem fisicamente e nem mentalmente em um ano difícil, cansativo, com defesas de pontos... Mas estou criando cascas", afirmou um satisfeito João Fonseca.

"Quando estava vindo para cá, disse que não ia deixar o Brasil na mão e que iria dar o meu melhor se jogasse", revelou o 29º do ranking. "Por não estar no meu melhor, foi uma vitória muito importante."

Fonseca admitiu que sofreu muito com o piso rápido no primeiro set pelo fato de o rival ser especialista nessas quadras. "Fui identificando o jogo, eu estava muito lento e nessa quadra é difícil comandar o jogo contra ele, sempre subindo na rede. Mas me mantive um cara positivo, jogando ponto a ponto e consegui a vitória."

Guga aconselhou João Fonseca a aproveitar os jogos, disse para ele saborear a quadra, algo mais fácil do que dar entrevistas, e disse que o garoto devia ir descansar já pensando no sábado. Apesar disso, ouviu uma resposta.

"É uma honra ter jogado na sua frente, obrigado, você me inspira", se emocionou João. Guga, então, resolveu fazer uma pergunta. "Eu (na quadra) te atrapalho ou te ajudo?", questionou "Agora, só me ajuda", ouviu do garoto de 20 anos, que antes ficava nervoso com a presença do ídolo.