Histórico: João Fonseca vence Djokovic e avança em Roland Garros

O tenista brasileiro superou o número 4 do mundo por 3 sets a 2

João Fonseca, tenista brasileiro (DIMITAR DILKOFF / AFP)

O tenista brasileiro João Fonseca venceu o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, nesta sexta-feira (29), e avançou na chave principal de Roland Garros. Após perder os dois primeiros sets, Fonseca reverteu a desvantagem e fechou a partida ao fim de mais de quatro horas de jogo no saibro francês.

Após superar o número 4 do mundo, João agora aguarda o vencedor do confronto entre Tommy Paul e Casper Ruud para conhecer seu adversário na próxima fase do torneio.

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