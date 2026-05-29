Tênis
ROLAND GARROS
Histórico: João Fonseca vence Djokovic e avança em Roland Garros
O tenista brasileiro superou o número 4 do mundo por 3 sets a 2
Publicado: 29/05/2026 às 16:07
João Fonseca, tenista brasileiro (DIMITAR DILKOFF / AFP)
O tenista brasileiro João Fonseca venceu o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, nesta sexta-feira (29), e avançou na chave principal de Roland Garros. Após perder os dois primeiros sets, Fonseca reverteu a desvantagem e fechou a partida ao fim de mais de quatro horas de jogo no saibro francês.
Veja também:
Após superar o número 4 do mundo, João agora aguarda o vencedor do confronto entre Tommy Paul e Casper Ruud para conhecer seu adversário na próxima fase do torneio.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes