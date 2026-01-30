Djokovic bate Sinner em jogo de 5 sets e faz a 11ª final do Australian Open contra Alcaraz

Novak Djokovic, tenista sérvio ( AFP)

Em um jogo bastante disputado, com direito a cinco sets, Novak Djokovic derrotou Jannik Sinner na manhã desta sexta-feira, e faz agora a sua 11ª decisão do Australian Open. Em sua longeva e vitoriosa carreira, ele nunca perdeu uma final em Melbourne. Na batalha contra o italiano, que teve duração de 4h12, o número quatro do mundo confirmou a vaga na decisão com parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4.

No jogo que vale o troféu, o adversário já está definido. O espanhol Carlos Alcaraz confirmou o seu favoritismo, mas teve de sofrer literalmente (sentiu cãimbras) e suportar um duelo de 5h27 para triunfar sobre o alemão Alexander Zverev também pelo placar de 3 sets a 2. A final acontece neste domingo.

Além de garantir a oportunidade de ampliar sua galeria de títulos passando por um grande rival na semifinal, a vitória serviu também para equilibrar o retrospecto doméstico dos dois tenistas. O sérvio agora tem cinco triunfos contra seis resultados negativos contra Sinner.

No duelo que reservou o encontro de dois campeões do Grand Slam australiano, o número dois do mundo levou a melhor e se garantiu em mais uma decisão na Austrália. Tal como a primeira semifinal, a partida também foi marcada pelo equilíbrio desde o início do duelo.

Em busca do tricampeonato da competição, Sinner obteve na primeira parcial uma quebra logo no segundo set e abriu uma diferença de 3 a 0. Com um saque eficiente e sem cometer erros, ele administrou a vantagem, confirmou seus serviços e fechou a disputa em 6/3.

Como era de se esperar, Djokovic deu a resposta imediata. Usando uma eficiente variação de golpes e com boa movimentação de fundo de quadra, ele se impôs na partida, começou a causar dificuldades para seu adversário, que não conseguiu confirmar seu serviço no quarto game e viu o sérvio ganhar o segundo set por 6/3.

O 1 a 1 no jogo tornou a terceira parcial foi mais estudada. Os dois tenistas foram cirúrgicos em suas iniciativas e o duelo só foi definido no décimo game, com quebra do italiano, vitória de 6/4, e nova vantagem em sets na semifinal: 2 a 1.

A quarta parcial, que poderia definir o jogo em favor de Sinner, começou um balde de água fria para o italiano. Ele não confirmou seu saque no primeiro game e viu o sérvio administrar a pequena vantagem. Com um 5 a 4 a seu favor, Djokovic foi para o saque, fechou o duelo em 6/4 e decretou um novo empate.

No quinto e decisivo set, os dois tenistas entregaram o seu melhor tênis com trocas de bolas que chegaram a empolgar o público. No sétimo game, Djokovic fez valer a sua maior experiência obteve uma quebra, abriu vantagem no seu saque e fechou o duelo em 6/4 para se garantir vaga na final.