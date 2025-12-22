João Fonseca e Carlos Alcaraz duelam no Allianz Parque em dezembro de 2026

Os tenistas Joao Fonseca e Carlos Alcaraz (TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Depois de se enfrentarem em torneio de exibição em Miami, no início de dezembro, João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se encontrar em outro duelo amistoso daqui a um ano. No dia 12 de dezembro de 2026, o astro espanhol e a estrela brasileira em ascensão se enfrentam no São Paulo Super Match, no Allianz Parque.

A pré-venda de ingressos começa já nesta terça-feira, 23, pelo site da Eventim, apenas para clientes do Itaú, banco que está patrocinando o evento, assim como foi em Miami. A venda geral abre na quarta-feira, dia 24, véspera de Natal, a partir das 11 horas.

"Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível", diz Carlos Alcaraz.

"Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado", afirma João Fonseca.

Em Miami, o encontro entre o melhor tenista do mundo e o jovem mais promissor da atualidade terminou com vitória do atleta, hoje, mais maduro e consistente. Número 1 do ranking, Carlos Alcaraz derrotou o brasileiro João Fonseca por 2 sets a 1 em jogo de exibição de alto nível disputado em Miami - parciais de 7/5, 2/6 e 10/8.

Alcaraz e Fonseca se enfrentaram no LoanDepot Park, estádio do Miami Marlins, franquia de beisebol que disputa a principal liga da modalidade nos Estados Unidos, a Major League Baseball (MLB)

"Trazer o São Paulo Super Match para o Brasil é dar continuidade a uma história que começou em Miami e agora ganha um capítulo ainda mais simbólico diante do público brasileiro. O confronto entre Carlos Alcaraz e João Fonseca representa o encontro entre a excelência global e o futuro do tênis nacional, em um momento pensado para aproximar o esporte das pessoas", afirma Rodrigo Montesano, superintendente de Experiência e Conexões de marca do Itaú Unibanco.

