João Fonseca avança às quartas do ATP 500 da Basileia após desistência de Jakub Mensik

(KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

João Fonseca nem precisou entrar em quadra para avançar às quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Seu adversário nas oitavas, Jakub Mensik - número 19 do ranking da ATP e sétimo cabeça de chave - desistiu do confronto pouco antes do horário programado para ele acontecer.

Mensik alegou uma lesão no pé esquerdo para abandonar o torneio. O checo já havia sofrido com o problema na estreia do Masters de Xangai, na qual acabou eliminado pelo holandês Jesper de Jong.

Com isso, Fonseca vai às quartas de final da competição, onde aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov, número 23 do ranking, e o francês Valentin Royer (69º), que acontece nesta quinta-feira.

É a segunda vez que João Fonseca avança às quartas de um ATP 500. A primeira vez ocorreu no Rio Open de 2024, quando acabou eliminado pelo argentino Mariano Navone, de virada, por 6/2, 3/6 e 3/6.

BRASILEIRA AVANÇA EM TÓQUIO E MELO CAI EM VIENA

O Brasil teve outros representantes em quadra nesta quarta-feira em torneios de duplas. No WTA 500 de Tóquio, Luísa Stefani e a húngara Timea Babos precisaram de três sets para superarem a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls, parciais de 6/3, 4/6 e 10/7.

Quartas favoritas no Japão e já garantidas no WTA Finals, elas terão pela frente a dupla formada pela canadense Gabriela Dabrowski, ex-parceira de Stefani, e a norte-americana Sofia Kenin nas quartas de final.

Já no ATP 500 de Viena, na Áustria, Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev levaram 2 a 0 dos favoritos Harri Heliovara, da Finlândia, e o britânico Henry Patten, cabeças de chave 3, parciais de 6/3 e 6/1.