Alcaraz estreia com vitória em Tóquio
Triunfo do espanhol sobre Sebastián Báez veio mesmo após torção no tornozelo durante o jogo
Publicado: 25/09/2025 às 17:23
Tenista espanhol Carlos Alcaraz (Yuichi YAMAZAKI / AFP)
O líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz, estreou nesta quinta-feira no torneio ATP 500 de Tóquio com vitória sobre o argentino Sebastián Báez (N. 41), além de um susto depois de torcer o tornozelo esquerdo no início da partida.
Alcaraz superou Báez com parciais de 6-4 e 6-2. Na segunda rodada, ele enfrentará o belga Zizou Bergs (N. 45), que venceu o chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 7-6 (7/2) e 7-6 (7/4).
Com 2-2 no placar, o espanhol de 22 anos torceu o tornozelo esquerdo e caiu na quadra. Depois do atendimento médico, Alcaraz retornou ao jogo e conseguiu uma vitória relativamente tranquila.
Resultados dla primeira rodada do ATP 500 de Tóquio:
Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Sebastián Báez (ARG) 6-4, 6-2
Zizou Bergs (BEL) x Alejandro Tabilo (CHI) 1-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)
Brandon Nakashima (EUA) x Jordan Thompson (AUS) 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2
Casper Ruud (NOR/N.4) x Shintaro Mochizuki (JAP) 4-6, 6-1, 6-1
Aleksandar Vukic (AUS) x Damir Dzumhur (BIH) 6-4, 3-6, 6-3
Jenson Brooksby (EUA) x Ugo Humbert (FRA/N.6) 7-6 (7/4), 6-3
Luciano Darderi (ITA) x Yoshihito Nishioka (JAP) 7-6 (11/9), 6-3
Ethan Quinn (EUA) x Alex Michelsen (EUA) 7-5, 6-2
Sho Shimabukuro (JAP) x Tomás Machac (TCH/N.5) 6-3, 7-6 (7/4)
Sebastian Korda (EUA) x Marcos Giron (EUA) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4)
Taylor Fritz (EUA/N.2) x Gabriel Diallo (CAN) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)