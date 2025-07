Wimbledon tem semifinais definidas; brasileira está na final das duplas

Luisa Stefani e Joe Salisbury jogam a final nesta quinta-feira (10), às 11h50 (HENRY NICHOLLS / AFP)

As semifinais de Wimbledon estão definidas. Após os confrontos desta quarta-feira (9/7), quatro das cinco categorias definiram os jogos da penúltima fase da competição. Nas duplas mistas, a brasileira Luisa Stefani vai disputar a final ao lado do inglês Joe Salisbury. Os adversários serão Sem Verbeek e Kateina Siniakovám, nesta quinta-feira (10/7), às 11h50.

Veja também: Seleção feminina de vôlei celebra vitória e vaga na fase final da Liga das Nações

Na categoria simples masculino, Novak Djokovic e Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceram os confrontos e agora se enfrentaram na semifinal. O outro finalista será definido na partida entre Carlos Alcaraz, segundo no ranking da, e o americano Taylor Fritz. As partidas acontecem na sexta-feira (11/7).

Já na simples feminina, a suíça Belinda Bencic e polonesa Iga witek se enfrentam na semifinal. Top 1 do mundo, Aryna Sabalenka busca sua primeira final em Wimbledon. A bielorrussa terá pela frente a americana Amanda Anisimova como adversária. Os confrontos estão marcados para esta quinta-feira (10/7).

Veja mais em Metrópoles