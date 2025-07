João Fonseca perde de 'gigante' chileno e é eliminado na 3ª rodada em Wimbledon

João Fonseca é eliminado do Grand Slam britânico (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

João Fonseca se despediu de Wimbledon nesta sexta-feira. O brasileiro de 18 anos até resistiu, mas não conseguiu conter o ímpeto ofensivo do "gigante" Nicolas Jarry e foi superado por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4), pela terceira rodada. O chileno de 2,01 metros de altura se impôs em quadra com seu forte saque e eficiente jogo de rede e praticamente não deu chances ao estreante carioca no Grand Slam britânico.

Aos 29 anos, Jarry usou toda sua experiência no circuito e também na grama, onde seu estilo de jogo é favorecido, para controlar o confronto desde o início. O chileno, que é o atual 143º do mundo, mas já foi o 16º, fez uma partida quase perfeita tanto no aspecto técnico quanto no tático para eliminar o brasileiro. Foram 24 aces e 52 bolas vencedoras, contra 8 e 29 de Fonseca, respectivamente.

Apesar do domínio do ex-Top 20, o carioca mostrou resistência e esboçou reação ao levar o terceiro set. A longa partida, com duração de 3h08min, contou com dois atendimentos médicos ao brasileiro, no início do terceiro set e na reta final do quarto. O brasileiro reclamou de dores no pé direito e na coxa direita. Porém, não indicou que os problemas físicos foram decisivos para o resultado da partida.

Ele buscava a primeira vitória de um brasileiro contra um chileno em Wimbledon na Era Aberta, iniciada em 1968. Agora os vizinhos sul-americanos somam quatro triunfos em quatro jogos contra tenistas do Brasil em Londres. Nas oitavas de final, Jarry vai enfrentar o local Cameron Norrie (61º).

Apesar da eliminação, Fonseca deixa Wimbledon com uma grande campanha, a melhor do Brasil em simples masculino em 25 anos. O jovem carioca fez sua primeira participação na chave principal do torneio mais tradicional do mundo, mostrando rápida adaptação ao estilo rápido da grama e características que poderão dar frutos em Wimbledon nas próximas temporadas.

A boa trajetória no Grand Slam britânico deve colocar o brasileiro no Top 50 na próxima atualização do ranking, ao fim da competição. Atual 54º do mundo, ele aparece temporariamente no 47º posto, o que pode mudar até o último dia de Wimbledon.

Jogando na quadra 2, a terceira maior do complexo de All England Club, Fonseca fez um duelo de saques com Jarry no primeiro set, como era esperado. O chileno oscilou menos e impôs a primeira quebra de saque do jogo no oitavo game, quando o brasileiro mostrou dificuldades com o primeiro serviço. Jarry fechou o set com um fenomenal aproveitamento de 90% dos pontos quando jogou com o primeiro saque.

A segunda parcial começou com uma nova quebra do chileno. Aparentando certo abatimento após o revés no set inicial, Fonseca caiu de produção e não conseguia conter o ímpeto agressivo do rival chileno, cada vez mais eficiente no saque. O brasileiro tentou variações, com slice e deixadinhas. Até mesmo no seu posicionamento para receber o saque.

Jarry, contudo, era eficiente em todos os fundamentos, apesar das dificuldades criadas pelo vento ao longo do segundo set. Quando não resolvia no saque, o chileno buscava o backhand do Fonseca e aproveitava vacilos do brasileiro no golpe. Além disso, era quase imbatível em suas subidas à rede. Sem dificuldades, abriu 2 sets a 0.

A terceira parcial começou com uma preocupação do lado brasileiro. Fonseca recebeu atendimento médico no pé direito, com um desconforto aparentemente entre o calcanhar e o tornozelo A pausa no jogo pode ter desconcentrado Jarry, que sofreu sua primeira quebra de saque no jogo logo na sequência, com direito a uma dupla falta.

Fonseca abriu 4/1, respirou na partida e começou a jogar mais solto. Apostando mais nas cruzadas, em detrimento das bolas paralelas, fechou o set e forçou a disputa da quarta parcial.

O novo set foi o mais equilibrado do confronto. O brasileiro começou a pegar o tempo de bola do saque do chileno, que passou a ceder seguidos break points. Pressionado, Jarry cometia mais erros. O número de aces caía, surgiam as primeiras duplas faltas Do outro lado, Fonseca fechava seus games de saque com mais tranquilidade.

Antes do 10º game, o carioca voltou a receber atendimento médico em quadra. Desta vez, em razão de dores no músculo posterior da coxa direita. O set acabou sendo decidido no tie-break, também parelho, mas com ligeira superioridade de Jarry, que selou a vitória.

VITÓRIAS DO BRASIL NAS DUPLAS

O dia foi de vitórias para os brasileiros nas duplas. No masculino, Marcelo Melo e Rafael Matos avançaram às oitavas ao vencerem o croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus, cabeças de chave número oito, por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/6 (10/6).

Os próximos adversários serão o austríaco Alexander Erler e o alemão Constantin Frantzen. Trata-se da 18ª participação de Melo na chave de duplas em Londres.

Em duelo com brasileiros dos dois lados da rede, Marcelo Demoliner levou a melhor sobre Fernando Romboli. Jogando com o argentino Guido Andreozzi, Demoliner superou o compatriota e o australiano John-Patrick Smith por 6/3 e 6/4.

No feminino, Luisa Stefani venceu sua segunda partida ao lado da húngara Timea Babos. Elas superaram a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (7/3) e 6/3, e avançaram às oitavas de final.