João Fonseca bate recorde de 61 anos após vitória em Wimbledon

João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a vencer uma partida no Grand Slam desde 1964 (ADRIAN DENNIS / AFP)

João Fonseca venceu a primeira partida em Wimbledon, ao bater o inglês Jacob Fearnley, por 3 sets a 0, e estabeleceu um novo recorde. Ele se tornou o brasileiro mais jovem a vencer uma partida no Grand Slam desde 1964. O recorde anterior pertencia a Thomaz Koch, que derrotou o sueco Ove Bengtson pelo mesmo resultado.

Com 18 anos e 326 dias, Fonseca ultrapassou Koch, ex-tenista gaúcho, que tinha 19 anos quando venceu Bengtson. Ele ainda se tornou o segundo mais jovem da América do Sul, atrás apenas do argentino Juan Martin Del Potro, em 2007, a passar à segunda fase da competição.

Em Grand Slams, essa foi a quarta vitória do jovem brasileiro. No currículo, ele tem um triunfo no Australian Open, contra Andrey Rubev, então número 9 do mundo, e outras duas em Roland Garros.

Em Wimbledon, João Fonseca agora se prepara para enfrentar o estadunidense Jenson Brooksby, atual 101 do mundo, na próxima quarta-feira (2/7).

