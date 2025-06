Bia Haddad perde da nº 4 do mundo e cai nas quartas de final em Bad Homburg

Beatriz Haddad Maia, tenista brasileira (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Beatriz Haddad Maia não resistiu à tenista número quatro do mundo, a italiana Jasmine Paolini, e foi eliminada do WTA 500 de Bad Homburg, nesta quinta-feira. A brasileira foi superada por 2 sets a 0, com duplo 7/5, e se despediu nas quartas de final do torneio alemão, seu último antes de Wimbledon, que começa na segunda-feira.

Apesar da derrota, a número 1 do Brasil encerra boa campanha na grama da competição alemã, com duas vitórias seguidas, na primeira rodada e nas oitavas de final. Bia emplacou dois triunfos consecutivos apenas três vezes nesta temporada. E foi apenas a segunda vez no ano que alcançou a fase de quartas de final.

A brasileira, portanto, mostra bons sinais de recuperação após oscilações e seguidas derrotas na primeira metade do ano. O saldo geral do ano segue negativo, com nove vitórias e 19 revezes até agora. Mas as semanas recentes foram mais animadoras, com três triunfos e quatro derrotas em seus últimos três torneios.

Às vésperas de Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, a número 1 do Brasil acumula boas performances na grama, contra adversárias até do Top 10 do ranking. Seus melhores resultados foram a vitória de quarta-feira, sobre a ucraniana Elina Svitolina, ex-número 3 do mundo e atual 14ª, e o triunfo sobre a experiente checa Petra Kvitova, dona de dois títulos no Grand Slam britânico em Queen's.

Nesta quinta, Bia fez bom jogo contra Paolini, uma das melhores tenistas das duas últimas temporadas, duas vezes vice-campeã de Grand Slam. A brasileira chegou a faturar duas quebras de saque, uma em cada set. Mas também oscilou no serviço e Paolini aproveitou duas chances de quebra em ambas as parciais para obter a vantagem suficiente para fechar os sets e a partida em 1h35min.

Com o resultado, Bia segue sem conseguir vencer a difícil rival italiana. Em quatro confrontos no retrospecto, perdeu todos. Agora a brasileira segue sua preparação para Wimbledon, onde será a única brasileira presente na chave principal feminina. A data de estreia ainda não foi definida.