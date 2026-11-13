Acompanhe: Podcast Futebol Diario faz esquenta para o último jogo do ano e debate o caso Dênis

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Dênis, goleiro do Sport (Reprodução/TV Sport)

No episodio desta sexta-feira (13), nossa equipe prepara você para o último compromisso pernambucano do ano, a partida entre Sport x Goiás.

Nossa bancada também debate o caso Dênis.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.