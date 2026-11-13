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Acompanhe: Podcast Futebol Diario faz esquenta para o último jogo do ano e debate o caso Dênis
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 13/11/2026 às 08:39
Dênis, goleiro do Sport (Reprodução/TV Sport)
No episodio desta sexta-feira (13), nossa equipe prepara você para o último compromisso pernambucano do ano, a partida entre Sport x Goiás.
Nossa bancada também debate o caso Dênis.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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