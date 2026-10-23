Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate confronto decisivo do Sport na Série B

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

No Podcast Futebol Diario desta sexta-feira (23), projetamos o duelo entre Sport x Criciúma, que acontece às 21h, na Ilha do Retiro.

Confronto pode ser um respiro para o Leão na disputa por uma vaga nos playoffs.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.