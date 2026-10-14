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Sport prepara lançamento de nova terceira camisa "All Black"

Clube deve divulgar novo uniforme nesta quinta-feira (15), em parceria com a Kappa; expectativa é de estreia contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro

Gabriel Farias

Publicado: 14/10/2026 às 18:50

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Sport e Kappa/Paulo Paiva/SCR

Sport e Kappa (Paulo Paiva/SCR)

O Sport prepara o lançamento de sua terceira camisa para a temporada. Nesta quarta-feira (14), o clube divulgou nas redes sociais uma prévia do anúncio do novo uniforme, que será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (15), em parceria com a Kappa, atual fornecedora de material esportivo rubro-negra.

Com o conceito "Terra de Coragem", divulgado pelo próprio clube no material promocional, a nova camisa será predominantemente preta, seguindo o estilo "All Black", algo inédito na história do Leão.

A expectativa é de que a equipe estreie a nova camisa já nesta sexta-feira (16), diante do Fortaleza, na Ilha do Retiro. Os times se enfrentam às 20h30, pela 34ª rodada da competição, em um confronto direto na disputa por uma vaga no G-6.

Além da preparação para o clássico nordestino, o clube conta com a mobilização da torcida para o duelo na Ilha do Retiro, que já registra mais de 15 mil ingressos vendidos e tem três setores esgotados.

all black , Sport , terceira camisa , Uniforme
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