Sport prepara lançamento de nova terceira camisa "All Black"

Clube deve divulgar novo uniforme nesta quinta-feira (15), em parceria com a Kappa; expectativa é de estreia contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro

Sport e Kappa (Paulo Paiva/SCR)

O Sport prepara o lançamento de sua terceira camisa para a temporada. Nesta quarta-feira (14), o clube divulgou nas redes sociais uma prévia do anúncio do novo uniforme, que será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (15), em parceria com a Kappa, atual fornecedora de material esportivo rubro-negra.

Com o conceito "Terra de Coragem", divulgado pelo próprio clube no material promocional, a nova camisa será predominantemente preta, seguindo o estilo "All Black", algo inédito na história do Leão.

???????????????????? ???????? ????????????????????????????. https://t.co/sm3oXikGr8 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 14, 2026

A expectativa é de que a equipe estreie a nova camisa já nesta sexta-feira (16), diante do Fortaleza, na Ilha do Retiro. Os times se enfrentam às 20h30, pela 34ª rodada da competição, em um confronto direto na disputa por uma vaga no G-6.

Além da preparação para o clássico nordestino, o clube conta com a mobilização da torcida para o duelo na Ilha do Retiro, que já registra mais de 15 mil ingressos vendidos e tem três setores esgotados.