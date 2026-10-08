diariodepernambuco.com.br
Sport
PODCAST

Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Neco, ex-jogador e treinador

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/10/2026 às 08:03

Seguir no Google News

Neco, convidado do Futebol Diario/Reprodução

Neco, convidado do Futebol Diario (Reprodução)

Nesta quinta-feira (8), o Futebol Diario recebe Neco para uma entrevista.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

Futebol Diario , podcast , Sport
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP