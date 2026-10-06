diariodepernambuco.com.br
Sport
PODCAST

Acompanhe: Podcast Futebol Diario faz esquenta para o jogo do Sport contra o São Bernardo

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/10/2026 às 08:21

Seguir no Google News

Torcida do Sport na Ilha do Retiro/Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

Nesta terça-feira (5), o Sport recebe o São Bernardo. A partida é válida pela 32ª rodada da Série B e acontecerá na Ilha do Retiro, às 19h30. É mais uma chance para o Leão conseguir uma 'dobradinha' de vitórias e projetar uma arrancada rumo ao acesso.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

Futebol Diario , podcast , Sport
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP