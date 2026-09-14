Ídolo do Sport, Magrão é entrevistado no Futebol Diario nesta segunda-feira (14)

Ex-goleiro do Sport revisita os 14 anos de trajetória no clube e relembra momentos marcantes na Ilha do Retiro

Magrão, ídolo e ex-goleiro do Sport, em entrevista ao Futebol Diario (Sandy James/DP Foto)

Ídolo do Sport, o ex-goleiro Magrão é entrevistado no Futebol Diario nesta segunda-feira (14). Ele participa do podcast para revisitar a trajetória construída ao longo de 14 anos com a camisa do Leão, relembrando momentos que marcaram sua passagem pelo clube.



Durante o programa, Magrão recordará episódios importantes da carreira, passando pelas conquistas, alegrias e também pelos momentos difíceis vividos ao longo de mais de uma década defendendo o Sport.

O ex-goleiro também trará novos detalhes de uma trajetória que o colocou entre os principais ídolos da história do futebol pernambucano. A entrevista completa no Futebol Diario estará disponível no YouTube, no canal Diario de Pernambuco TV.



A passagem pelo clube foi marcada por títulos e momentos históricos, além de uma relação de forte identificação com a torcida. Agora, longe dos gramados, Magrão revisita essas memórias e conta detalhes de bastidores da carreira no Leão. Excepcionalmente, o programa será exibido às 11h hoje.

