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Ídolo do Sport, Magrão é entrevistado no Futebol Diario nesta segunda-feira (14)

Ex-goleiro do Sport revisita os 14 anos de trajetória no clube e relembra momentos marcantes na Ilha do Retiro

Gabriel Farias

Publicado: 14/09/2026 às 07:00

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Magrão, ídolo e ex-goleiro do Sport, em entrevista ao Futebol Diario/Sandy James/DP Foto

Magrão, ídolo e ex-goleiro do Sport, em entrevista ao Futebol Diario (Sandy James/DP Foto)

Ídolo do Sport, o ex-goleiro Magrão é entrevistado no Futebol Diario nesta segunda-feira (14). Ele participa do podcast para revisitar a trajetória construída ao longo de 14 anos com a camisa do Leão, relembrando momentos que marcaram sua passagem pelo clube.

Durante o programa, Magrão recordará episódios importantes da carreira, passando pelas conquistas, alegrias e também pelos momentos difíceis vividos ao longo de mais de uma década defendendo o Sport.

O ex-goleiro também trará novos detalhes de uma trajetória que o colocou entre os principais ídolos da história do futebol pernambucano. A entrevista completa no Futebol Diario estará disponível no YouTube, no canal Diario de Pernambuco TV.

A passagem pelo clube foi marcada por títulos e momentos históricos, além de uma relação de forte identificação com a torcida. Agora, longe dos gramados, Magrão revisita essas memórias e conta detalhes de bastidores da carreira no Leão. Excepcionalmente, o programa será exibido às 11h hoje.

Entrevista , Futebol Diario , Magrão , podcast , Sport , Videocast
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