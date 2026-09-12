Sport oficializa saídas de Pedro Martins para o Brusque e Zé Roberto para o Mirassol

Volante será emprestado ao clube catarinense, enquanto centroavante deixa o Leão após rescisão em comum acordo e seguirá para o Mirassol

O volante Pedro Martins e o centroavante Zé Roberto em ação pelo Sport (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport oficializou neste sábado (12) as saídas do volante Pedro Martins e do centroavante Zé Roberto. Em comunicado divulgado pelo clube, o Rubro-Negro informou que Pedro será emprestado ao Brusque, enquanto Zé Roberto teve o contrato rescindido em comum acordo e seguirá para o Mirassol.

Pedro Martins deixa o Sport por empréstimo para defender o Brusque. A transferência ocorre para a sequência da temporada, enquanto o volante busca mais espaço e minutos em campo.

Já Zé Roberto encerra sua passagem pelo Leão após um acordo entre as partes para a rescisão contratual. O atacante recebeu proposta, perdeu espaço no elenco rubro-negro e agora terá o Mirassol como novo destino.

As duas movimentações acontecem no encerramento da janela de transferências. No comunicado, o Sport agradeceu aos dois jogadores pelos serviços prestados durante o período em que defenderam a camisa rubro-negra e desejou sucesso na sequência das carreiras. O clube também informou que, em breve, os detalhes das respectivas transferências estarão disponíveis no Portal da Transparência.



