Sport confirma lesão de Juan Alano, e meia vira desfalque nos próximos jogos da Série B

Jogador sofreu lesão grau 1 no bíceps femoral direito e tem previsão de retorno em 10 dias; Claudinho pode retornar contra o CRB

Juan Alano, meia do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport atualizou o Departamento Médico nesta sexta-feira (11) e confirmou que o meia Juan Alano sofreu uma lesão grau 1 no bíceps femoral direito. O jogador tem previsão de retorno aos gramados em aproximadamente 10 dias.

Com o prazo estimado pelo DM, Juan Alano deve ficar fora dos próximos dois compromissos do Leão na Série B. O meia não estará à disposição de Mariano Soso para os duelos contra o CRB, na próxima terça-feira (15), e o Juventude, no sábado (19).

A expectativa é que esteja recuperado a tempo de disputar o clássico contra o Náutico, marcado para o dia 26 de setembro, nos Aflitos.

Uma notícia positiva é que o lateral-direito Claudinho iniciará transição física para ficar apto a ser relacionado para o jogo diante do CRB.

Lesão aconteceu contra a Ponte Preta

Juan Alano deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória do Sport por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na quinta-feira (10), na Ilha do Retiro, pela Série B. O meia caiu no gramado com dores.

Aos 11 minutos da etapa inicial, o jogador não conseguiu continuar na partida e foi substituído por Carlos de Pena.

Claudinho

O Sport ainda atualizou que o lateral-direito Claudinho iniciará a transição com a preparação física no domingo (13). O lateral-direito estava afastado por conta de um edema no joelho e corre para ficar à disposição de Mariano Soso contra o CRB, em Maceió.