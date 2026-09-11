Sport fecha janela com Neto Pessoa como novo reforço para o ataque na Série B

Centroavante deixou a Chapecoense nesta quinta-feira e chega ao Leão com vínculo até o fim de 2027

Neto Pessoa, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências, a contratação do centroavante Neto Pessoa, de 32 anos. O jogador estava na Chapecoense e chega ao Leão para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada, com contrato firmado até 31 de dezembro de 2027.

Neto Pessoa já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá ficar à disposição do técnico Mariano Soso.

O atacante também já realizou os exames médicos e se apresentou no CT José de Andrade Médicis, onde iniciou os trabalhos com o elenco rubro-negro. A contratação acontece um dia depois da saída de Zé Roberto.

“É uma grande satisfação fazer parte desse Clube, pois sei de sua dimensão e importância no nosso futebol. Espero contribuir com determinação e atitude dentro de campo”, celebrou o reforço.

O centroavante encerrou seu vínculo com a Chapecoense na quinta-feira (10) e ficou livre para assinar com o Sport, passando a ocupar a vaga deixada pelo atacante no elenco.

Experiência na Série B

Neto Pessoa chega ao Sport com experiência em diferentes clubes do futebol brasileiro. Além da Chapecoense, onde estava desde a última temporada, o atacante acumula passagens por Criciúma, Novorizontino, Remo e Vila Nova.

O jogador também conhece o futebol pernambucano. Em 2019, defendeu o Náutico. Na Chapecoense, participou da campanha que garantiu o acesso à Série A na temporada passada.

Sua última partida aconteceu no dia 2 de agosto, no empate sem gols da Chapecoense com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Números pela Chapecoense

Na última edição da Série B, Neto Pessoa disputou 31 partidas pela Chapecoense, com cinco gols marcados e duas assistências.

Em 2026, o centroavante entrou em campo 20 vezes pelo clube catarinense e balançou as redes em quatro oportunidades. Dois desses gols foram marcados no Campeonato Brasileiro.

Agora, o atacante chega ao Sport como mais uma alternativa para o setor ofensivo de Mariano Soso, que terá a reta final da Série B para trabalhar a equipe e buscar a recuperação rubro-negra na competição.