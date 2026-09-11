Ex-Sport, Pedro Lima será jogador do São Paulo em empréstimo do Wolverhampton

Pedro Lima, ex-lateral do Sport e maior venda da história do clube (Paulo Paiva/Sport Recife)

O lateral-direito Pedro Lima, revelado nas categorias de base do Sport, acertou sua transferência para o São Paulo por empréstimo do Wolverhampton, da Segunda Divisão da Inglaterra. O jogador de 20 anos será cedido pelo clube inglês ao Tricolor e chega para reforçar o elenco paulista na sequência da temporada.

Segundo informações do jornalista André Hernan, o acordo terá duração inicial até o fim desta temporada, com bônus por participação em jogos que podem estender o vínculo até maio de 2027. O São Paulo não terá custos pela contratação, enquanto o Wolverhampton ficará responsável pelo pagamento de 60% dos salários do atleta.

Pedro Lima estava no Wolverhampton desde 2024, quando deixou o Sport em uma negociação que se tornou a venda mais cara da história do clube pernambucano. O lateral foi vendido por 10 milhões de euros referentes a 100% dos seus direitos econômicos. À época, o Sport detinha 70% dos direitos.

O Leão ainda manteve participação em uma eventual negociação futura. O clube pernambucano terá direito a 12,5% do lucro obtido pelo Wolverhampton em uma futura venda dos direitos federativos do jogador.

Passagem pela Inglaterra

No Wolverhampton, Pedro Lima disputou 18 partidas, sem registrar gols ou assistências. O lateral perdeu espaço no elenco após a chegada do inglês Trippier, que passou a ser uma opção para a posição.

Na temporada passada, o jogador teve uma experiência no futebol português, defendendo o Porto. Agora, retorna ao futebol brasileiro para vestir a camisa do São Paulo e buscar mais minutos em campo.

Revelação do Sport

Pedro Lima teve uma ascensão rápida no Sport. Revelado pelo clube, chegou ao elenco profissional em 2024 e, ainda jovem, passou a ser utilizado pela equipe principal.

Ao todo, foram 26 partidas pelo time profissional rubro-negro, somando compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Série B e Copa do Nordeste. O lateral marcou dois gols e contribuiu com outras duas assistências antes de ser negociado com o Wolverhampton.