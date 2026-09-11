Anunciado pelo Sport, atacante Kervin Andrade só poderá estrear após cumprir suspensão

Oficializado pelo Leão nesta sexta-feira (11), venezuelano de 21 anos tem um gancho de sete jogos em andamento

Kervin Andrade, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Anunciado oficialmente pelo Sport nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências, o atacante venezuelano Kervin Andrade terá de esperar um pouco mais para fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. O jogador só poderá ser relacionado pelo técnico Mariano Soso após cumprir três jogos de suspensão.

Kervin chega ao Sport vindo do Maccabi Tel Aviv, de Israel, e assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2027. Aos 21 anos, o atacante será mais uma alternativa para o setor ofensivo do Leão na reta final da temporada.

A suspensão é consequência de um gancho de sete partidas aplicado ao jogador e que ainda está em andamento. Com isso, mesmo após ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Kervin precisará cumprir os três jogos restantes antes de ficar à disposição de Soso.

O Sport, por sua vez, não terá custos relacionados à suspensão do atleta. Após o cumprimento da punição, o venezuelano estará liberado para ser utilizado pelo treinador rubro-negro.

O atleta já passou por exames médicos no CT José de Andrade Médicis, foi regularizado no BID da CBF e está integrado ao elenco comandado pelo técnico Mariano Soso.