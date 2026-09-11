Sport oficializa chegadas de Raí Lopes e Kervin Andrade para a sequência da Série B

Reforços já realizaram exames médicos e estão integrados ao elenco comandado por Mariano Soso

O lateral Raí Lopes e o atacante Kervin Andrade, novos reforços do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou, nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências, a contratação de dois reforços para a sequência da temporada: o lateral-esquerdo Raí Lopes e o atacante venezuelano Kervin Andrade.

Os dois jogadores já passaram por exames médicos no CT José de Andrade Médicis, foram regularizados no BID da CBF e estão integrados ao elenco comandado pelo técnico Mariano Soso.

As movimentações encerram a busca do clube por alternativas para o elenco na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Raí Lopes chega para reforçar a lateral esquerda após a lesão de Felipinho, enquanto Kervin Andrade amplia as opções do setor ofensivo rubro-negro.

Raí Lopes

Aos 26 anos, Raí Lopes estava no Sheriff, da Moldávia, onde disputava sua terceira temporada. O lateral teve sua última partida pelo clube no dia 13 de agosto, diante do CSKA Sofia, pela fase qualificatória da Europa League, e chega ao Sport com contrato até 31 de dezembro deste ano.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o jogador também defendeu Confiança, Figueirense e Remo no futebol brasileiro. Em 2024, deixou o país para atuar no Dínamo Minsk, da Bielorrússia, antes de chegar ao Sheriff.

Pelo clube moldavo, Raí disputou 66 partidas, marcou três gols e conquistou duas vezes a Copa da Moldávia. No Sport, terá a concorrência de Edson Lucas pela titularidade da posição.

“Estou feliz em chegar para vestir essa camisa tão importante no futebol brasileiro. Fui muito bem recebido e darei o meu melhor para contribuir com os objetivos do Clube”, declarou Raí.

Kervin Andrade

Já Kervin Andrade chega ao Sport por um vínculo mais longo. O atacante venezuelano, de 21 anos, assinou contrato até 30 de junho de 2027 e será mais uma alternativa para o setor ofensivo de Mariano Soso.

Kervin iniciou a carreira profissional na Venezuela e ganhou destaque no futebol brasileiro defendendo o Fortaleza nas temporadas de 2024 e 2025. Com característica de mobilidade, o jogador também acumula convocações para as seleções de base e principal da Venezuela.

Antes de acertar com o Sport, o atacante defendia o Maccabi Tel Aviv, de Israel. Sua última partida foi em 13 de agosto, contra o CSKA Sofia, pela fase qualificatória da Europa League.

Apesar de já estar integrado ao elenco, Kervin ainda terá de cumprir uma suspensão antes de poder fazer sua estreia pelo Sport. Após ser regularizado no BID, o venezuelano cumprirá três jogos de gancho, em razão de uma punição de sete partidas que ainda está em andamento. O Sport, porém, não terá custos relacionados à suspensão.

“Feliz e motivado a dar meu máximo para representar muito bem a tradição e a força do Sport”, celebrou Kervin.