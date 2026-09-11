Para voltar ao G-6, Sport precisa vencer o CRB e torcer por Criciúma e Náutico

A dois pontos do G-6, o Sport pode retornar ao grupo dos play-offs se derrotar o CRB no confronto direto em Maceió, na terça (15), e secar os outros dois adversários na tabela, o Atlético-GO e o Operário-PR, que encaram Criciúma e Náutico, respectivamente

Elenco do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

A 9ª colocação na tabela foi mantida após a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, mas o Sport conseguiu reduzir a distância para o G-6 no fechamento da 27ª rodada da Série B: de quatro para dois pontos.

O retorno ao grupo dos times que vão brigar pelo acesso na disputa dos play-offs pode já acontecer na próxima rodada mesmo com três adversários a sua frente.

Um deles é o CRB, em Maceió, na terça-feira (15). A vitória no confronto direto garante o avanço de uma casa na tabela. Os outros dois resultados não dependem dos rubro-negros, apenas da secada.

E uma delas, inclui torcer por vitória do rival Náutico. O Timbu recebe o Operário, também na terça, nos Aflitos. Em caso de vitória dos donos da casa, o Leão ultrapassa o time paranaense.

Mas a 28ª rodada começa já neste domingo (13), com o outro jogo do mapa da secação da torcida do Sport: Atlético-GO x Criciúma. Ex-líder, a equipe catarinense vem perdendo posições no grupo que luta para obter o acesso imediato, sem necessidade dos play-offs.

Se derrotar o rubro-negro goiano, o pernambucano vai poder voltar a enxergar a porta do G-6 aberta para os jogos da terça.