Soso celebra vitória e reencontro com a torcida do Sport: "Fiquei muito emocionado"

Treinador voltou ao clube com vitória e destacou atmosfera do estádio em sua primeira experiência à beira do campo

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

A reestreia de Mariano Soso no comando do Sport teve um componente que foi além da vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, nesta quinta-feira (10), pela 27ª rodada da Série B.

Pela primeira vez à beira do gramado da Ilha do Retiro como treinador rubro-negro, o argentino voltou a sentir de perto o calor da torcida. O reencontro, segundo o próprio comandante, foi marcado pela emoção.

“Eu fico com minha primeira experiência na Ilha, todos sabem que eu fico muito feliz de voltar para o Sport. Foi uma experiência muito boa. Coloquei minha atenção no jogo, mas senti o calor da nossa torcida”, afirmou Soso.

O treinador também revelou ter se emocionado com o momento antes da partida, quando as luzes da Ilha foram acesas e ele pôde vivenciar, pela primeira vez, a experiência de comandar o Sport diante da torcida no estádio. Para Soso, a proximidade entre arquibancada e campo cria uma atmosfera diferente daquela encontrada na Arena de Pernambuco.

“Eu fiquei muito emocionado, sim. É muito perto, a torcida está muito perto. É uma experiência muito contrastante com ter jogado na Arena”, disse.

Análise da partida

Apesar do componente emocional, Soso ressaltou o curto período que teve para preparar a equipe. O treinador assumiu o Sport na quarta-feira e contou com apenas um treinamento antes da partida contra a Ponte Preta.

Por isso, boa parte da preparação foi feita de maneira teórica, com conversas e orientações para que os jogadores compreendessem rapidamente aquilo que seria necessário executar dentro de campo.

“Eu quero parabenizar o grupo de jogadores, que tiveram uma disposição, uma boa disposição de nossa chegada. Foi um jogo que tivemos que fazer muito planejamento teórico, não tivemos tempo para treinar. Nós assumimos ontem, tivemos apenas um treino com eles”, explicou.

Para o argentino, o principal mérito da equipe esteve justamente na capacidade de absorver o plano de jogo e demonstrar uma postura diferente. Soso destacou o esforço dos atletas e a disposição para competir, especialmente nos duelos.

“Eu acho que os jogadores hoje manifestaram uma atitude que mudou a atitude do time, principalmente por causa dos jogadores que fizeram muito esforço e também tiveram muito respeito pelo plano de jogo”, afirmou.

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Defesa ainda precisa evoluir



Se a postura e a organização ofensiva agradaram, Soso reconheceu que a defesa é um setor que ainda exige trabalho.

“Defensivamente sempre tem coisa para melhorar, muito, muito”, resumiu.

Soso valorizou o número de duelos vencidos e a combatividade apresentada pelos jogadores, mas entende que esse comportamento precisa ser mantido nas próximas partidas, sobretudo diante de adversários mais fortes.

“Hoje, eu acho que os jogadores venceram mais duelos, isso é para valorizar, mais combativo, brigaram mais, lutaram mais”, disse.

Sequência rubro-negra

A partir desta sexta-feira, o trabalho já será voltado para a sequência da Série B. O Sport terá pela frente uma série de confrontos de maior dificuldade, começando pelo CRB, na terça-feira (15), no estádio Rei Pelé. Depois, virá o compromisso contra o Juventude, equipe que também briga na parte de cima da tabela, além do clássico diante do Náutico.

Para Soso, a atitude apresentada na estreia precisa se tornar uma característica permanente da equipe.

“Os jogadores hoje tiveram uma atitude e uma postura dentro do campo que tem que sustentar. E é isso, mas depois melhorar comportamentos coletivos. Eu acho que para cada jogo, agora ao contrário, é um jogo também com um adversário que tem qualidade”, afirmou.

O treinador ainda reforçou que o Sport precisará combinar diferentes aspectos para competir na reta final: ter a bola, organizar-se defensivamente e vencer os duelos.

“Não só o nosso time vai ganhar ou vai vencer. É função de um bom jogo quando tem disponibilidade de bola, tem que ter uma boa organização defensiva, mas tem que ter fortes duelos, tem que ter jogadores agressivos. Eu acho que hoje tiveram muita atitude, todos os jogadores, então vamos sustentar isso.”

Para Soso, portanto, a vitória sobre a Ponte Preta representa mais do que os três pontos. É o primeiro passo de um trabalho que começou praticamente sem tempo de preparação, mas que já teve o reencontro com a torcida como um dos seus principais componentes.

“Então, eu acho que foi uma vitória trabalhada, principalmente, conceitualmente, e eles tiveram um grau de unidade muito grande. Então, eu divido com a torcida. Foi uma vitória que eu fico com muito entusiasmo, e é um bom ponto de partida.”