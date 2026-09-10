Na reestreia de Soso, Sport vence a Ponte Preta na Ilha do Retiro pela Série B

Leão constrói resultado no primeiro tempo, vence a Macaca por 2 a 0 e vai aos 41 pontos na Segundona

Equipe do Sport em partida contra a Ponte Preta, válida pela Série B, na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

O Sport começou uma nova era na Série B com vitória. Na reestreia de Mariano Soso no comando rubro-negro, o Leão bateu a Ponte Preta por 2 a 0 nesta quinta-feira (10), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada, e voltou a se aproximar das primeiras posições da competição.

Com gol contra de Diego Leão, da Ponte, e pênalti convertido por Barletta, o Sport fez o placar ainda no primeiro tempo.

Com uma atuação dominante, o Sport encontrou espaços diante da lanterna Ponte Preta, pressionou e poderia ter construído uma vantagem ainda maior. A Ponte até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu diminuir.

Com o resultado, o Sport chegou aos 41 pontos e ocupa a nona colocação,. O Leão está apenas um ponto atrás do CRB, que soma 42 e está na oitava posição. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada, em um confronto direto pela aproximação ao grupo de acesso, na terça-feira (15), às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O JOGO

Em busca de uma reação na Série B e de uma aproximação novamente das primeiras posições, o Sport começou buscando assumir o controle da partida na Ilha do Retiro e encontrou espaços para pressionar a Ponte Preta.

Diante de uma Macaca fragilizada, lanterna da competição e virtualmente rebaixada, o Leão teve as principais iniciativas ofensivas, enquanto a equipe paulista apostava em saídas rápidas e tentava dificultar a construção rubro-negra.

Logo aos quatro minutos, Edson Lucas recebeu de Perotti, invadiu a área e acertou o travessão. Aos 11, Diego Hernández também levou perigo em finalização de fora da área. A equipe rubro-negra tinha mais posse e ocupava o campo ofensivo, enquanto a Ponte encontrava dificuldades para construir suas jogadas e praticamente não ameaçava a meta de Thiago Couto. A melhor chegada dos paulistas aconteceu em chute cruzado de Miguel que saiu pela linha de fundo.

A pressão do Sport se transformou em vantagem aos 25 minutos. Marcelo Benevenuto desviou para o meio da área, Marcelo Ajul apareceu para finalizar por cima do goleiro e acertou o travessão. No rebote, a bola bateu no zagueiro Diego Leão, da Ponte Preta, e terminou dentro do gol. Sport 1 a 0.

O Rubro-Negro seguiu pressionando. Perotti assustou e finalizou para fora, enquanto Carlos de Pena acertou o travessão.

O segundo gol veio aos 35 minutos, em pênalti. Biel sofreu falta dentro da área após contato com Lucas Cunha, e a arbitragem confirmou a penalidade depois de revisar o lance no VAR. Barletta assumiu a cobrança e bateu deslocando o goleiro Vinícius para aumentar a vantagem rubro-negra na Ilha do Retiro. Sport 2 a 0.

A Ponte Preta, que pouco havia conseguido produzir ofensivamente, teve sua melhor oportunidade nos acréscimos. Danilo Barcelos cobrou falta que acertou a trave e, no rebote, Diego Leão cabeceou para as redes. O gol, porém, não valeu, por impedimento.

O Sport foi para o intervalo com uma vantagem confortável de 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Com a vantagem de 2 a 0 construída na primeira etapa, o Sport voltou do intervalo mantendo o controle da partida, mas diminuiu um pouco o ritmo em relação aos primeiros 45 minutos. Ainda assim, o Leão encontrou espaços para chegar ao ataque e teve boas oportunidades para ampliar.

Logo aos quatro minutos, Barletta fez a jogada pela direita e serviu Perotti, que teve a finalização bloqueada. Na sequência, Marcelo Ajul também tentou no rebote, mas parou novamente na defesa da Ponte.

Aos seis, Barletta voltou a aparecer como protagonista. O atacante fez boa jogada individual, limpou a marcação e encontrou Perotti dentro da área. O centroavante bateu colocado, mas Vinícius Ferrari fez uma boa defesa e evitou o terceiro gol rubro-negro.

A Ponte Preta também tentou responder e teve uma de suas melhores oportunidades aos nove minutos. Danilo Barcelos cruzou para Miguel, que cabeceou com perigo, obrigando Thiago Couto a trabalhar e fazer uma boa defesa.

A partir dos 18 minutos, Mariano Soso começou a mexer na equipe e passou a dar um caráter mais conservador ao time. Patrick de Paula entrou para fazer sua estreia pelo Sport, enquanto Willian Oliveira também foi acionado.

Pouco depois, Fernando Sobral fez sua estreia no lugar de Diego Hernández, enquanto Dudu Teodora entrou na vaga de Perotti. Com mais volantes e menos jogadores de criação e presença na área, o Sport passou a priorizar o controle da partida e a proteção da vantagem.

Já nos minutos finais, com o Sport cada vez mais recuado e administrando a posse, a Ponte Preta voltou a levar perigo. Aos 43 minutos, a equipe paulista quase conseguiu diminuir após um cruzamento rasteiro que atravessou a área e terminou no travessão, assustando o torcedor rubro-negro.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel (Willian Oliveira), Biel (Patrick de Paula) e Juan Alano (Carlos De Pena); Barletta, Diego Hernández (Dudu Teodora) e Perotti (Fernando Sobral). Técnico: Mariano Soso.

PONTE PRETA: Vinícius Ferrari; Julio (Gustavo Telles), Lucas Cunha, Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; André Lima, Murilo (João Damião) e Danilo Barcelos (Juan Rodrigues); Miguel e David da Hora. Técnico: Gilson Kleina.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarto Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Gols: Diego Leão (CONTRA; 25'/1ºT), Barletta (35'/1ºT)

Cartões amarelos: Edson Lucas (SPT) e Willian Oliveira (SPT); Matheus Souza (PON) e Lucas Cunha (PON)

Público: 14.827

Renda: R$ 326.574,00