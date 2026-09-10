Ídolo do Sport, Magrão marca presença na Ilha do Retiro e se emociona com reencontro

Ex-goleiro foi ao estádio para acompanhar Sport x Ponte Preta e, antes da partida, atendeu sócios e torcedores rubro-negros

Magrão, ídolo e ex-goleiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

A Ilha do Retiro recebeu uma visita especial antes da bola rolar para Sport x Ponte Preta, nesta quinta-feira (10), pela 27ª rodada da Série B. Ídolo histórico do Leão, o ex-goleiro Magrão marcou presença no estádio para acompanhar de perto.

Antes da partida, Magrão aproveitou a passagem pela Ilha para atender sócios e torcedores do Sport. Cercado pelo carinho dos rubro-negros, o ex-goleiro tirou fotos, conversou com os presentes e também fez questão de retribuir a recepção. O momento ganhou um tom ainda mais especial quando o ídolo se emocionou com o reencontro.

A presença na Ilha também significou uma volta às memórias construídas ao longo dos anos com a camisa do Sport. De volta ao estádio, Magrão reencontrou torcedores e pessoas com quem dividiu parte da história do clube.

“Estar aqui é um momento muito especial, é alegria, ver aqui o estádio, ver pessoas com quem trabalhei, encontrar de novo a torcida, é sempre especial quando venho pra cá”, expressou Magrão à TV Sport.