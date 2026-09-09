Em retorno ao Sport, Mariano Soso põe confiança por acesso na Série B: "Temos possibilidade"

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Mariano Soso está de volta ao Sport. Apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (9), no CT José de Andrade Médicis, o treinador argentino falou sobre o sentimento de retornar ao clube e sobre a responsabilidade de assumir o comando rubro-negro em um momento decisivo da Série B.

Com 12 rodadas pela frente, Soso chega para tentar recuperar o time na competição e recolocá-lo na briga pelo acesso.

O treinador retorna ao Leão pouco mais de um ano depois de encerrar sua primeira passagem. Na ocasião, comandou a equipe em 41 partidas, com 22 vitórias, dez empates e nove derrotas, além de conquistar o Campeonato Pernambucano de 2024 diante do Náutico.

Agora, a missão é encontrar rapidamente soluções para uma equipe que ocupa a 10ª colocação da Série B, com 38 pontos.

“Eu fico muito feliz por uma volta a um lugar que eu sinto um profundo pertencimento. É um clube com muita história. Tenho uma nova responsabilidade de participar desta família que é o Sport Recife. Agora fico com o foco colocado em fazer uma tarefa em tempos muito curtos para que o Sport alcance o propósito do acesso”, afirmou Soso.

A proximidade com parte do elenco também pode facilitar o processo de adaptação. Soso já trabalhou anteriormente com alguns jogadores que permanecem no grupo, como o goleiro Thiago Couto, o volante Pedro Martins e o atacante Barletta. O volante Fábio Matheus também esteve sob o comando do argentino na primeira passagem, mas não deve voltar a atuar com o treinador nesta temporada.

Confiança para a reação

Apesar da distância para o G-6, Soso demonstrou confiança na capacidade de reação do Sport. O treinador entende que o momento exige uma resposta rápida dentro de campo, mas acredita que o elenco tem condições de materializar uma mudança de cenário nas rodadas finais.

“Tenho convicção, desejo e argumentação de que podemos fazer um grande trabalho. Mas dependerá da concretização dos jogadores para materializar no campo e representar o Sport”, disse.

A avaliação do novo comandante passa justamente pela necessidade de transformar a confiança em desempenho. O argentino terá pouco tempo para implementar mudanças antes da estreia, marcada para esta quinta-feira (10), às 21h30, contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada.

Será também a primeira vez que Soso comandará o Sport em uma partida na Ilha do Retiro. Na primeira passagem, o treinador viveu boa parte da experiência à frente do Leão em um período no qual o estádio ainda passava por obras, mandando os jogos na Arena de Pernambuco.

Primeiro compromisso

O retorno acontece em um cenário de pressão por uma resposta imediata. Depois de perder espaço no G-6, o Sport precisa voltar a pontuar para reduzir a distância para os concorrentes pelo acesso. A Ponte Preta, por outro lado, chega à Ilha do Retiro como lanterna da Série B e atravessa uma grave crise esportiva e financeira.

Soso terá apenas um treinamento antes da estreia, o que limita a possibilidade de mudanças profundas. A prioridade, neste primeiro momento, será recuperar a confiança do elenco e fazer o time voltar a competir em alto nível.

“Acho que tenho que demonstrar, conjuntamente com os jogadores, que temos possibilidade e que temos a profunda convicção de que isso vai dar certo”,