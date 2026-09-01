Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Rosângela Vieira, psicóloga do Sport

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV

Rosângela Vieira, psicóloga do Sport (Reprodução/YouTube)

No Podcast Futebol Diario desta terça-feira (1º), recebemos Rosângela Vieira, psicóloga do Sport Club do Recife.

Rosângela é psicóloga clínica e esportiva, e está no clube rubro-negro desde 2021. Com mais de 20 anos de serviços prestados ao segmento esportivo da área, a profissional foi responsável pelo início e estruturação do departamento de psicologia do Sport até os dias atuais.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.