CRB e Novorizontino vencem e empurram Sport para 8º no complemento da rodada da Série B

O CRB venceu o Athletic fora de casa por 2 a 0 e ficou com a 6ª colocação, uma posição abaixo do Novorizontino, que, em São Paulo, fez 3 a 0 no América-MG, adversário do Sport na próxima segunda-feira (24), na Ilha do Retiro

Mikael, atacante do CRB (LUCCA MORAIS/CRB)

Mesmo com a derrota para o Avaí, na quarta-feira (19), o Sport conseguiu se segurar no G6. Mas os dois jogos restantes da 23ª rodada da Série B, realizados nesta quinta à noite, fizeram o Leão descer para a 8ª colocação, com 35 pontos.

Na próxima segunda, os pernambucanos, diante do vice-lanterna América-MG, na Ilha do Retiro, terão a chance de retornar ao grupo que vai para o play-off decisivo, se os resultados dos adversários diretos forem favoráveis.

No complemento da rodada, na quinta, o primeiro jogo da noite foi Atlhetic e CRB, em São João del Rei, em Minas Gerais. Mas quem mandou em campo foram os alagoanos, que venceram por 2 a 0, pulando para 36 pontos e assumindo a 6ª colocação que era do Sport.

Mais tarde, entraram em campo Novorizontino e América, em São Paulo. Os donos da casa não deram espaço para surpresas e aplicaram 3 a 0, subindo para a 4ª posição, com 37 pontos, e empurrando o Fortaleza para 5º no critério de desempate.