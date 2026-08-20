Barletta rebate torcedores do Sport que comemoraram lesão de Felipinho: "Bando de frustrados"

O lateral sofreu uma fratura e uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante a derrota do Rubro-Negro por 2 a 1 para o Avaí

O lateral-esquerdo Felipinho e o atacante Chrystian Barletta, jogadores do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Após o Sport divulgar a lesão sofrida por Felipinho e o consequente afastamento do lateral-esquerdo, alguns torcedores do clube rubro-negro chegaram a comemorar a notícia. A postura provocou a indignação do atacante Chrystian Barletta, que saiu em defesa do companheiro.

Na publicação no Instagram, Barletta respondeu diretamente aos comentários e criticou aqueles que celebraram o problema físico do lateral.

"Pelo amor de Deus, bando de frustrados. Os caras comemoram uma lesão gravíssima, só pode ser brincadeira", escreveu o atacante.

Barletta também está entregue ao departamento médico do Sport, em tratamento de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

LESÃO

Felipinho sofreu uma fratura e uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo durante a derrota do Sport por 2 a 1 para o Avaí, na última quarta-feira (19). O lateral deixou o gramado ainda durante a partida e foi substituído por Edson Lucas.

Após a realização dos exames, o Sport informou que o jogador será submetido a um procedimento cirúrgico e se tornará desfalque para as próximas rodadas da Série B. Com a ausência do titular, Edson Lucas passa a ser, no momento, a única opção de origem para a lateral esquerda à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo.

De volta ao Sport após uma passagem por empréstimo pelo Criciúma, Felipinho, de 29 anos, vinha sendo titular absoluto da posição. Na temporada, o lateral disputou 36 partidas, marcou três gols e distribuiu quatro assistências.