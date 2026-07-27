Além de Sport x Cuiabá, Série B tem mais dois jogos nesta segunda (27)

Atlético-GO x Operário-PR e CRB x Vila Nova, que também entram em campo nesta segunda (27), são jogos que interessam diretamente ao Sport; veja quem o rubro-negro deve secar

Pedro Castro comemorando gol do CRB (FRANCISCO CEDRIM/CRB)

Além do jogo Sport x Cuiabá, a noite desta segunda-feira (27) promete agitar o topo da tabela do Campeonato Brasileiro Série B. Com partidas simultâneas às 19h30, a sequência da 20ª rodada, que abre o segundo turno, tem como destaque a luta direta entre Operário-PR e Vila Nova pela vice-liderança.

Vice-líder isolado ao término do primeiro turno com 35 pontos, o Operário-PR busca manter a posição dentro da zona de promoção direta à Série A. O time paranaense atua longe de seus domínios contra o Atlético-GO no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Já o time da casa, somando 28 pontos, joga para encostar na briga por vaga nos playoffs.

De olho em um tropeço do Operário, o Vila Nova, que tem 34 pontos, mede forças com o CRB no Rei Pelé, em Maceió (AL). Os alagoanos, com 26, buscam o triunfo para aumentar a distância em relação ao Z-4.

Interessa ao Sport

As duas partidas, no entanto, interessa diretamente ao Sport. Com os mesmos 28 pontos, mas com vantagem no critério de vitórias, o Atlético-GO é um dos times a serem secados pelos rubro-negros nesta segunda.

Assim como o CRB. Embora com dois pontos a menos, a equipe alagoana pode roubar a posição do Sport, caso vença o Vila e o Leão empate diante do Cuiabá.

Mais três jogos encerram a rodada na terça-feira. Às 19h30, a Ponte Preta recebe o Athletic-MG no Moisés Lucarelli, no mesmo horário de Juventude e Avaí no Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 21h35, é a vez do Fortaleza encarar o Botafogo-SP na Arena Castelão.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

19h30

Atlético-GO x Operário-PR

CRB x Vila Nova



